Policía Antioquia Captura Dos Hombres por Armas en Yarumal

La Policía de Antioquia reportó la captura de dos hombres en Yarumal. Se incautaron tres armas de fuego y 111 cartuchos en una operación de control.

La Policía Nacional de Antioquia confirmó la captura de dos individuos en la vereda José María Córdoba del municipio de Yarumal. Este operativo policial se realizó el domingo 15 de noviembre con el objetivo de combatir la ilegalidad relacionada con el porte y tráfico de armas. La institución hizo pública la información a través de su cuenta oficial en la red social X.

Detalles de la Intervención Policial

El Departamento de Policía Antioquia detalló que la intervención se llevó a cabo mediante actividades de registro y control en puntos críticos de esa zona rural específica. Durante las diligencias, los oficiales lograron la detención de dos hombres presuntamente involucrados en la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

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No se reportaron edades precisas de los capturados ni se especificó la hora exacta en que concluyó el operativo. El reporte oficial también indicó que no hubo disparos, enfrentamientos armados ni personas heridas durante la intervención. La Policía mantuvo la discreción sobre la identidad de los detenidos, difuminando sus rostros en las fotografías difundidas.

Inventario de Armas Incautadas

El resultado material de la operación fue significativo para la seguridad pública de la región. La Policía Antioquia informó la incautación de un total de tres armas de fuego y 111 cartuchos. Estos elementos fueron exhibidos por los uniformados como parte de la evidencia del procedimiento realizado en Yarumal.

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El inventario oficial distingue específicamente una pistola y dos revólveres entre las tres armas registradas. A este conjunto de armamento se sumaron 111 cartuchos. La comunicación institucional no detalló la cantidad de munición correspondiente a cada arma, ni reveló información sobre sus calibres o procedencia.

Situación Legal y Presunción de Inocencia

El delito imputado se clasifica bajo la figura de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Sin embargo, el reporte público no menciona si se han formalizado imputaciones de cargos específicas ni decisiones judiciales posteriores. Por ahora, el balance oficial no permite confirmar si los hombres permanecen privados de la libertad bajo una medida de aseguramiento.

Es fundamental destacar que la Policía no atribuyó a los capturados la pertenencia a grupos armados organizados u organizaciones delictuales. En consecuencia, el procedimiento no se presenta como la captura de miembros de una estructura específica. Los dos hombres conservan su presunción de inocencia hasta que el sistema de justicia determine lo contrario.

Contexto de Seguridad en Yarumal

Este caso es independiente de otros procedimientos recientes reportados en el municipio de Yarumal. En una operación distinta en el barrio La Corraleja, la captura de un hombre de 23 años estuvo relacionada con la posesión de aproximadamente 65 dosis de clorhidrato de cocaína, un hecho de estupefacientes no vinculado con las armas incautadas en Yarumal.

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Paralelamente, la Policía de Tránsito y Transporte recuperó una motocicleta Yamaha valorada en 14 millones de pesos. Este vehículo, registrado con denuncia por hurto, quedó a disposición de la autoridad competente. La Policía de Antioquia sostuvo que estos resultados buscan proteger a la comunidad y fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.