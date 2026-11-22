La Policía Antioquia reporta la captura en Bolombolo por tráfico de estupefacientes, con incautación de 40 cigarrillos de marihuana, 50 dosis de bazuco y 9 de base de coca.

La Policía Antioquia informó la captura de un hombre en el corregimiento de Bolombolo bajo la sospecha de cometer el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La institución detalló el decomiso de una cantidad específica de drogas durante el operativo, que incluye 40 cigarrillos de marihuana, 50 dosis de bazuco y nueve dosis de base de coca.

Detalles del decomiso en Bolombolo

El balance de la operación fue divulgado este domingo 22 de noviembre a través de la cuenta oficial de la Policía Antioquia en la plataforma X. La publicación oficial incluyó una fotografía en la que se muestra al detenido junto a dos uniformados y los elementos incautados dispuestos sobre una mesa, sirviendo como evidencia visual del procedimiento.

Also read Juan Mario Forero, el electricista que murió mientras instalaba luces de Navidad

La autoridad entregó el inventario utilizando medidas como cigarrillos y dosis, sin especificar los pesos en gramos o kilogramos ni presentar una valoración económica de las sustancias. Esta omisión impide establecer un peso total del material incautado, ya que no se detalló el peso individual de cada elemento encontrado por los agentes.

Identidad y contexto jurídico del detenido

La Policía no divulgó la identidad, el nombre ni la edad del hombre capturado. Tampoco se detalló el sector exacto del corregimiento de Bolombolo donde se realizó la intervención, la hora exacta del procedimiento ni las circunstancias específicas en las que los uniformados localizaron las sustancias.

Advertisement

El reporte se limita a mencionar a un solo detenido y no atribuye su captura a ninguna organización criminal específica ni a una investigación de mayor alcance. La denominación de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes corresponde al señalamiento policial y no implica una sentencia judicial contra el hombre.

Marco legal y presunción de inocencia

El artículo 376 del Código Penal agrupa distintas conductas relacionadas con sustancias controladas, incluyendo transportar, almacenar, vender o suministrar sin permiso. La Corte Constitucional, en la sentencia C-491 de 2012, precisó que esta disposición no penaliza el porte de dosis destinadas exclusivamente al consumo personal.

Rige además la presunción de inocencia, establecida en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, la cual indica que una persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad. Una captura y una condena son momentos distintos dentro del proceso penal, por lo que no se puede anticipar una conclusión sobre el caso.

Operaciones anteriores independientes

Un caso distinto fue divulgado el 21 de noviembre, cuando la Policía informó una captura en flagrancia en Ciudad Bolívar, reportando 100 dosis de base de coca, 130 de clorhidrato de cocaína y 70 de marihuana. Este balance es independiente y sus cifras no corresponden a la incautación en Bolombolo.

Advertisement

Otro antecedente se publicó el 2 de noviembre sobre una intervención en Guarne ocurrida el 31 de octubre, donde se capturó a un hombre de 34 años y se hallaron 30 cigarrillos con marihuana, 40 bolsas de bazuco y diez bolsas de base de coca. La información conocida sobre Bolombolo se limita al detenido y al inventario comunicado, sin vínculos con estos otros casos.