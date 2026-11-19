La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia desarticuló un envío de 8.492 gramos de marihuana valorados en 8 millones de pesos en la vía Barbosa-Cisneros.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia interceptó y decomisó una carga significativa de estupefacientes durante un operativo de control vial en la subregión Norte. Los uniformados hallaron 8.492 gramos de marihuana en un vehículo de carga que circulaba por la vía Barbosa-Cisneros, interrumpiendo el movimiento de la sustancia alucinógena.

Detalle de la incautación y valor comercial

El hallazgo permitió a las autoridades retirar más de ocho kilos de la sustancia del circuito de distribución ilegal. Los expertos valuaron el total decomisado en 8.000.000 de pesos, una cantidad que refleja el precio de reventa estimado en el mercado negro de la zona. El cargamento no viajaba en las manos del conductor, sino oculto bajo la apariencia de mercancía legal.

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Uso de encomiendas para el microtráfico

El método empleado por los delincuentes consistía en enviar la marihuana bajo la modalidad de encomienda, aprovechando las rutas de mensajería y transporte público. Esta estrategia busca evadir los controles policiales tradicionales, ya que el remitente no viaja físicamente junto con el paquete y aprovecha el flujo masivo de envíos legítimos.

Casos previos en el norte antioqueño

Esta incautación se suma a una serie de intervenciones similares realizadas recientemente en municipios de la misma región. En Donmatías, la Policía decomisó 980 gramos de presunta marihuana transportados como encomienda dentro de un bus. Poco después, en Yarumal, también localizado en el Norte antioqueño, se encontraron 4.898 gramos de la misma sustancia en un vehículo de servicio público.

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Proceso legal y custodia fiscal

Todo el material ilegal fue puesto a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio al proceso judicial. Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones necesarias para rastrear el origen del envío, determinar su destino final y identificar a las personas o redes criminales responsables de su distribución y venta.

Impacto en la seguridad vial y ciudadana

El corredor vial que comunica el Valle de Aburrá con el Norte de Antioquia es una arteria estratégica por donde transitan diariamente vehículos de carga y de servicio público. Los operativos de control en esta ruta han demostrado ser efectivos para interceptar no solo este cargamento, sino otros elementos ilegales que amenazan la seguridad.

Consecuencias para el microtráfico regional

La intervención de la Seccional de Tránsito y Transporte representa un golpe significativo para las redes dedicadas al microtráfico en el departamento. Al desarticular estas cadenas de suministro que utilizan el transporte público como vehículo de encubrimiento, las fuerzas del orden protegen la integridad de la comunidad y disuaden futuras tentativas de distribución.

Llamado a la participación ciudadana

Las autoridades han reiterado la importancia fundamental de que los ciudadanos reporten cualquier actividad sospechosa observada en las carreteras del departamento. La colaboración de la ciudadanía es un pilar esencial para que los paquetes ilegales no logren llegar a su destino y para apoyar a las fuerzas policiales en la lucha contra la criminalidad organizada.