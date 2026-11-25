La Policía Antioquia actualizó el cartel con recompensas de hasta 50 millones de pesos por líderes homicidas en subregiones clave del departamento.

La Policía Antioquia ha publicado oficialmente un nuevo cartel de los individuos más buscados por el delito de homicidio en el departamento, estableciendo recompensas monetarias de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que conduzca a su captura. Esta iniciativa institucional fue anunciada de manera formal este miércoles 25 de noviembre de 2026, con el objetivo expreso de solicitar la colaboración activa de la ciudadanía para fortalecer las operaciones de seguridad pública en la región.

Detalles de la Oferta Económica

La institución policial ha difundido este nuevo cartel que agrupa a los requeridos por diversas subregiones del departamento, donde varias fotografías ya presentan sellos que indican que los individuos han sido capturados, neutralizados o se han entregado voluntariamente a las autoridades. La policía hizo este anuncio oficial este miércoles 25 de noviembre de 2026 y solicitó explícitamente la colaboración de la población para identificar a aquellos que aún permanecen prófugos de la justicia.

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Crimes y Estructura por Subregiones

El afiche titulado Los más buscados por homicidio reúne a un grupo de personas requeridas por la justicia, organizadas meticulosamente por subregiones específicas de Antioquia que incluyen Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Oriente y Suroeste. Debajo de cada fotografía se detallan el nombre completo, el alias del sujeto y los delitos específicos por los que es buscada la persona, los cuales abarcan homicidio, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, porte y tráfico de armas, fabricación de armas, tortura y feminicidio.

Sellos y Validación de Estados

Cada caso en este listado corresponde a un proceso judicial distinto y el cartel no explica los hechos particulares de cada uno de los delitos imputados, manteniendo un enfoque estricto en la identificación y captura. En el afiche, varias de las fotografías llevan un sello que indica que la persona fue capturada, otras aparecen marcadas como neutralizada o como entregada, lo que indica que ya no son objeto de búsqueda activa por parte de las fuerzas de seguridad.

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Procedimientos de Denuncia

La Policía Antioquia pidió información efectiva sobre quienes aún no tienen sello de captura o entrega, ya que el trino oficial no aclara cuántas personas siguen prófugas ni cuándo se actualizó el cartel por última vez. La institución ha insistido en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ayudar a ubicar a los requeridos, como lugares de residencia, movimientos o vínculos, y ha pedido denunciar a las líneas 3213949992 o 3213947074, números que también figuran en el afiche junto al mensaje Denuncie en las líneas.

Impacto y Contexto Judicial

Las autoridades han recordado que quienes aparecen en el afiche son personas requeridas por la justicia y que hasta que un juez dicte una sentencia en su contra, se presumen inocentes de los delitos que se les atribuyen, respetando así los principios constitucionales. El afiche incluye los mismos números de contacto, junto con el mensaje Denuncie en las líneas y los logos de la Policía Nacional y de la Gobernación de Antioquia, destacando la alianza interinstitucional para combatir este tipo de delitos graves.

La institución reiteró en su publicación que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir este delito, señalando que en estrategias anteriores las gobernaciones y la Policía han coordinado los pagos de las recompensas a quienes aporten datos efectivos. Aunque el mensaje no dice cuánto es la recompensa mínima ni cómo se asigna entre las distintas personas del cartel, solo indica que es de hasta 50 millones de pesos, las autoridades suelen garantizar la reserva de la identidad de quien denuncia para proteger su integridad.

No es la primera vez que Antioquia lanza un cartel de este tipo, ya que en años anteriores la Policía y la Gobernación han publicado afiches con recompensas por cabecillas de estructuras criminales, por responsables de homicidios y por otros delitos, con montos que han llegado a cientos de millones de pesos. En esta ocasión, el foco son los homicidios, un delito que, según las autoridades, exige el apoyo de la comunidad para esclarecerse y garantizar la seguridad de los ciudadanos en todas las subregiones del departamento.

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La Policía Antioquia concluyó su llamado solicitando información sobre quienes siguen siendo buscados, reforzando que la oferta de recompensas es una herramienta clave en la estrategia de seguridad. La institución mantiene una postura firme en la lucha contra la criminalidad, utilizando estos carteles como un mecanismo directo para conectar con la comunidad y facilitar la captura de los individuos más peligrosos y buscados por la justicia en la actualidad.