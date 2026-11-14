Policía Atlántico despliega operación de tránsito para el puente de Cartagena

La Policía Nacional activa cinco áreas de prevención y restringe carga en el Atlántico durante el puente festivo. Conozca los horarios y rutas afectadas.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Atlántico ha activado un dispositivo de seguridad integral para garantizar la movilidad durante el puente festivo dedicado a la Independencia de Cartagena. El mando policial ha destinado a todo su personal profesional a cinco zonas estratégicas de prevención, ubicadas en los principales corredores viales y accesos al departamento.

Medidas preventivas y control vial

Las autoridades han establecido puntos de control específicos en ejes viales de alta afluencia para monitorizar el tráfico y aplicar los planes preventivos diseñados. Los puntos de monitoreo incluyen la Vía al Mar en los kilómetros 93+400 y 74, la Vía Cordialidad en los kilómetros 102+200 y 64, la Vía Oriental en los kilómetros 64+750 y 3, así como la Vía Prosperidad en el kilómetro 19. Estas ubicaciones permiten una supervisión constante de los vehículos que entran y salen de la región.

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Recomendaciones de seguridad vial

La capitana Lizbeth Sirley Herrera Vargas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, ha enfatizado la responsabilidad compartida para evitar accidentes. Sus recomendaciones exhortan a los conductores a respetar las normas, utilizar casco y cinturón de seguridad, y verificar el estado mecánico de sus vehículos antes de partir. Además, advise llamar al número 767 para informarse sobre el estado de las vías y advierte explícitamente contra la mezcla de alcohol y gasolina.

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Restricciones de carga vehicular

Se han implementado horarios estrictos para la restricción de carga en las vías al mar y la vía oriental. El sábado 14 de noviembre de 2026, la prohibición estará vigente desde las 06:00 am hasta las 3:00 pm. No habrá restricción durante el domingo 15 de noviembre de 2026, mientras que para el lunes 16 de noviembre de 2026, el cierre de carga se extenderá desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm.

Comando policial y línea de emergencias

El coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, comandante del Departamento de Policía Atlántico, ha detallado que estas jornadas buscan prevenir la siniestralidad vial y asegurar el bienestar de los usuarios. Ha instado a la ciudadanía a denunciar cualquier incidente que afecte la seguridad a la línea de atención y emergencias 123, garantizando así una respuesta inmediata ante contratiempos durante las celebraciones.