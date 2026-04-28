Policía captura a presunto delincuente alias ‘Cellman’ en intento de hurto en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena logró la captura en flagrancia de un presunto delincuente conocido como alias ‘Cellman’, quien intentaba robar celulares en un establecimiento comercial del barrio La Candelaria. La acción fue posible gracias a la alerta ciudadana y forma parte de la estrategia 'Zonas Seguras' para combatir el hurto en la ciudad.

La rápida acción de la comunidad y la eficiente intervención de la Policía Nacional de Colombia permitieron la captura en flagrancia de un presunto delincuente conocido como alias ‘Cellman’, quien fue sorprendido en el momento en que intentaba cometer un hurto en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Candelaria de Cartagena .

Según los reportes oficiales, el sujeto ingresó a un local especializado en la venta de equipos móviles con el objetivo de sustraer varios dispositivos que se encontraban en exhibición. Durante el intento, el individuo habría intentado robar cinco celulares de distintas marcas, pero gracias a la alerta oportuna de los vecinos, las autoridades llegaron rápidamente al lugar y lo detuvieron antes de que pudiera concretar el delito.

Durante el operativo, los agentes policiales lograron recuperar los teléfonos celulares, cuyo valor supera los cuatro millones de pesos, y decomisaron un arma de fuego tipo traumática que el presunto delincuente llevaba consigo. De acuerdo con las autoridades, alias ‘Cellman’ sería un reincidente en delitos de hurto en la ciudad y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le imputan.

El teniente coronel Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de operaciones.

'La comunicación constante entre la institución y la comunidad es fundamental para actuar con firmeza contra la delincuencia y garantizar la seguridad de los cartageneros', afirmó el oficial. Este caso forma parte de la estrategia de seguridad 'Zonas Seguras', implementada por la Policía para prevenir y reaccionar ante hechos delictivos.

Según datos oficiales, en lo que va de 2026, se han realizado 354 capturas por hurto en la ciudad de Cartagena, lo que refleja el compromiso de las autoridades por mantener la paz y el orden público en la región





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