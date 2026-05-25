Policía captura a tres presuntos miembros de 'Los Costeños' y se incautan armas, artefacto explosivo y equipo celular

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a tres presuntos miembros de 'Los Costeños' y se incautaron armas, un artefacto explosivo y un equipo celular, en medio de operativos policiales en el municipio de Soledad y los barrios La Sierrita y Villate.

En poder de uno de los detenidos se encontraron varios panfletos extorsivos, un artefacto explosivo y un teléfono móvil que, según parece, sería utilizado para coordinar crímenes.

Tres presuntos miembros de 'Los Costeños', vinculados a la comisión de diversos delitos, entre ellos la extorsión a comerciantes del distrito de Barranquilla y sus alrededores, fueron capturados recientemente en medio de operativos policiales ejecutados por las autoridades en el municipio de Soledad y los barrios La Sierrita y Villate. Según lo informado por la Policía, durante estos operativos que se desarrollaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y unidades del GAULA, a los detenidos se les incautaron varios elementos probatorios, entre ellos armas de fuego, por lo que también se señalaron por el delito de fabricación, tráfico y porte de estas.

Una de las capturas en cuestión se llevó a cabo mediante la diligencia de allanamiento y registro, y permitió la aprehensión de un hombre que, según se informó, habría estado involucrado en un reciente ataque perpetrado contra la fachada de un establecimiento comercial en el barrio La Sierrita, con fines extorsivos. Durante el procedimiento se incautaron prendas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho delictivo, además de un equipo celular que contenía información relacionada con la posible ejecución de hechos asociados al delito de homicidio, los cuales son materia de investigación.

Un muerto y un herido tras atentado a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio San Luis Por otra parte, en otra de las capturas se encontraron 10 panfletos extorsivos, un artefacto explosivo y un teléfono móvil. El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que estos importantes resultados operativos forman parte de la ofensiva sostenida que adelanta la institución contra las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, reiterando el compromiso de continuar desarrollando acciones contundentes para combatir el accionar criminal en Barranquilla y su área metropolitana.

Finalmente, en aras de continuar desarrollando operativos igual de exitosos, que permitan avanzar en la lucha contra la extorsión, la Policía Nacional invita a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523





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