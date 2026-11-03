Policía captura cabecillas de bandas en Medellín por extorsión y loteo ilegal

Las fuerzas de seguridad arrestaron a líderes de La Libertad y 13 de Noviembre en Medellín. Las capturas buscan detener extorsiones y la ocupación de zonas de riesgo en el cerro Pan de Azúcar.

Agentes especializados de la Policía Nacional ejecutaron una operation decisiva en el oriente de Medellín que resultó en la detención de dos presuntos cabecillas criminales vinculados a las estructuras organizadas conocidas como La Libertad y 13 de Noviembre. Esta intervención, liderada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tiene como objetivo principal desarticular una red delictiva acusada de perpetuar una oleada sostenida de extorsiones sistemáticas contra comerciantes locales, hurtos agravados y la forzosa desplazación de comunidades vulnerables en la zona.

Mecanismo de la Operación y Capturas Clave

El golpe judicial fue el resultado directo de una investigación meticulosa impulsada por los funcionarios del Grupo de Apoyo a las Unidades Logísticas (Gaula), quienes coordinaron siete allanamientos precisos para asegurar la ubicación de los imputados. Durante el operativo se logró capturar a dos individuos conocidos en el bajo mundo con los alias Baquero y Orejas, quienes son señalados oficialmente como los líderes máximos de las citadas bandas criminales.

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Adicionalmente, las autoridades confirmaron la detención de una tercera persona vinculada a estas organizaciones durante la serie de registros realizados en diferentes puntos del oriente de la ciudad. Los tres individuos fueron conducidos inmediatamente ante la justicia para responder por los cargos formales que pesaban sobre ellos, consolidando un golpe significativo a la jerarquía operativa de los grupos armados en la comuna 8, específicamente en el sector de Villa Hermosa.

Posiciones de las Autoridades y Acciones delictivas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, detalló públicamente que estas agrupaciones no solo están detrás de la violencia económica, sino que también han sido identificadas como presuntos responsables del loteo ilegal de terrenos en los alrededores del emblemático cerro Pan de Azúcar. Este fenómeno representa una invasión directa de asentamientos informales en una de las áreas geográficas más críticas y peligrosas de la capital antioqueña, exacerbando la crisis de seguridad urbana.

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El coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que ambos grupos también participan activamente en la venta de estupefacientes en la localidad. Según las declaraciones oficiales de los mandos policiales, la captura de Baquero y Orejas afecta directamente la línea de mando de ambas organizaciones, ya que estos individuos cumplían un rol crucial de articulación táctica y operativa con un alto nivel de responsabilidad en la cadena de mando.

Las autoridades judiciales determinaron que los detenidos debían enfrentar cargos graves que incluyen extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, hurto agravado y desplazamiento forzado. El juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento ordenando la reclusión de los tres imputados en la cárcel mientras se desenvuelven los procesos judiciales correspondientes, asegurando que permanezcan bajo custodia durante la instrucción del caso.

Impacto Real en la Comunidad y Futuras Medidas

La presencia de estos asentamientos ilegales en el cerro Pan de Azúcar genera riesgos ambientales severos, ya que se trata de una zona propensa a movimientos en masa y deslizamientos de tierra. Desde 2024, la Alcaldía de Medellín ha extremado drásticamente sus controles en la región, con el propósito fundamental de prevenir la construcción de nuevas viviendas en terrenos inestables y para evitar que continúen ocurriendo incendios forestales que degradan este cerro tutelar considerado patrimonio natural de la ciudad.

Las autoridades de seguridad invitan a la ciudadanía a colaborar activamente con las investigaciones en curso. La Policía recomienda encarecidamente a los ciudadanos que sean víctimas de extorsión o sospechen de actividades criminales similares que denuncien los hechos de manera inmediata a través de la línea 165 del Gaula, garantizando así la protección de los bienes y la integridad personal de los residentes en el oriente de Medellín.