La Policía Nacional capturó a Gohan Jussef Miranda en Bogotá por robo en Argentina, pero su padre alega suplantación de identidad y amenaza de extradición.

Un operativo de verificación de antecedentes realizado por la Policía Nacional en los inmediatos del cerro de Monserrate en Bogotá resultó en la detención de Gohan Jussef Miranda, un joven de 25 años con una orden de captura internacional activa. La Alcaldía de Bogotá publicó la noticia el 26 de noviembre, confirmando que uniformados del CAI Monserrate, adscrito a la Estación de Policía Santa Fe, identificaron al ciudadano durante controles de rutina. La consulta de sus datos reveló una notificación roja de Interpol vinculándolo a una investigación criminal en la República Argentina.

Detalles del presunto robo en Salta

La investigación abierta por la Fiscalía de la provincia de Salta se remonta al 24 de septiembre de 2026. Los informes oficiales indican que dos hombres citaron a otras dos personas a una vivienda privada bajo la excusa de realizar un cambio de divisas. Una vez dentro del inmueble, los agresores intimidaron a las víctimas con armas de fuego, las redujeron físicamente y ataron para sustraer cerca de 40.000 dólares, que equivalen aproximadamente a 85 millones de pesos argentinos.

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Los sospechosos lograron huir utilizando un vehículo alquilado a través de una plataforma digital. Según la investigación, los delincuentes amenazaron al conductor con armas para obligarlo a transportarlos, asegurando su escape de la escena del crimen. La Fiscalía solicitó la captura internacional de dos hombres, especificando que uno posee nacionalidad colombiana y el otro es venezolano, buscando su ubicación y detención a nivel global.

Familia denuncia posible suplantación

El caso derivó en una controversia legal tras la difusión de una denuncia por suplantación de identidad a través de Caracol Radio. Edwin Miranda, padre de Gohan Jussef Miranda, aseguró que su hijo no había realizado viajes internacionales recientes y que otra persona habría utilizado indebidamente sus datos personales para cometer el delito. Afirma que el presunto responsable usó el mismo nombre y número de cédula, pero con una fotografía y firma completamente diferentes en los documentos.

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La familia ha solicitado oficialmente que las autoridades verifiquen la identidad de la persona que aparece en los documentos de la investigación argentina. Edwin Miranda expresó su convicción de la inocencia de su hijo y pidió que se compruebe el historial migratorio para demostrar que no ha salido del país. Durante varios días, intentó obtener información directamente con Migración Colombia para recopilar las pruebas necesarias y evitar la extradición de su hijo.

Proceso legal y próximos pasos

Actualmente, la captura de Gohan Jussef Miranda ya ha sido legalizada y el joven permanece a disposición de las autoridades judiciales colombianas mientras avanza el trámite correspondiente a la solicitud internacional presentada por las autoridades argentinas. La controversia actual exige esclarecer si existió una falsificación documental por parte del verdadero autor de los hechos y confirmar si la persona detenida en Bogotá corresponde realmente al investigado.

La denuncia presentada por la familia no constituye por sí sola una prueba definitiva de suplantación, pero representa un factor crítico que las autoridades deben investigar. La verificación exhaustiva de la identidad, la revisión de los registros migratorios oficiales y el cotejo técnico de los documentos de identidad serán fundamentales. Estas acciones determinarán si el joven es efectivamente la persona requerida y si procede o no la solicitud de extradición solicitada por Salta.