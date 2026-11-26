La Fiscalía aprehende a un joven de 19 años en Bogotá tras una operación con el helicóptero Halcón que terminó con el robo de una camioneta y el accidente en Kennedy.

La Policía Nacional de Colombia logró la captura de un joven de 19 años en la localidad de Kennedy, en Bogotá, tras una intensa persecución vehicular iniciada por el reporte de hurto de una camioneta.

Operación con helicóptero Halcón en Bogotá

El helicóptero Halcón de la Policía apoyó la investigación para rastrear al sospechoso desde el aire y localizar su paradero exacto durante la maniobra de captura.

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Uniformados en patrullaje por el sector de Las Américas recibieron una alerta de la central de radio sobre el hurto de un vehículo automotor.

Inmediatamente, las fuerzas policiales iniciaron la búsqueda y, con el apoyo aéreo del aparato Halcón, lograron precisar la ubicación de la camioneta robada en el barrio Mandalay.

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Colisión y esconde de sospechoso

Al ver la persecución, el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra el jardín de una vivienda cercana al punto de localización.

Posterior al accidente, el individuo presuntamente intentó ocultarse en la propiedad para evadir a los uniformados que llegaban al lugar.

No obstante, las cámaras del helicóptero mantuvieron al sospechoso localizado y permitieron orientar la intervención de los equipos en tierra.

Justicia y recuperación de unidad

El vehículo que había sido reportado como hurtado fue recuperado íntegramente durante el operativo policial desarrollado en la zona.

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El joven de 19 años quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización por su presunta participación en el delito de hurto.

Las imágenes del operativo demuestran la eficacia del rastreo aéreo para ubicar al hombre tras abandonar la camioneta y su posterior intervención.