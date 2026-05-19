Policía catalana detiene a hijo del fundador de Mango por la muerte de su padre

La investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dado varios giros y ahora se ha puesto a su hijo, Jonathan, como sospechoso. La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción y se precipitó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona.

La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic , hijo del fundador de Mango , Isak Andic , quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024.

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia. De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell, a una treintena de kilómetros de Barcelona, donde se le volverá a tomar declaración





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