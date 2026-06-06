Policía colombiana investiga incidente en el que dos agentes resultaron heridos en un tiroteo con un intendente

Un incidente en el que dos agentes de la policía colombiana resultaron heridos en un tiroteo con un intendente que estaba fuera de servicio ha generado preocupación en la comunidad. La policía colombiana está investigando el incidente y asegurando que se haga justicia.

La policía colombiana investiga un incidente en el que dos agentes resultaron heridos en un tiroteo con un intendente que estaba fuera de servicio. El incidente ocurrió el pasado viernes 5 de junio en la noche en el barrio Laureles de la capital de Antioquia.

Según las investigaciones, el intendente, identificado como Yuli Milena Giraldo Arcila, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26, estaban realizando un seguimiento a una camioneta reportada como robada. El intendente, que estaba acompañando a un comerciante, confundió a los dos agentes y abrió fuego contra ellos con un arma de fuego de su propiedad.

La subintendente Giraldo Arcila ingresó a la Policlínica con un impacto por arma de fuego en el pecho, mientras que el patrullero Zapata Vásquez recibió heridas en la pierna. Las autoridades atendieron el llamado de la comunidad y lograron la captura de tres personas involucradas en el incidente: el intendente, el comerciante y un acompañante más. El incidente ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a una investigación exhaustiva por parte de la policía.

La policía colombiana ha asegurado que está trabajando para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia. El incidente también ha generado debate sobre la seguridad y la protección de los agentes de la policía. La policía colombiana ha asegurado que está tomando medidas para mejorar la seguridad y la protección de sus agentes. La comunidad ha expresado su preocupación y ha llamado a la policía a tomar medidas para evitar incidentes como este en el futuro





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Policía Colombiana Incidente Tiroteo Intendente Agentes Heridos Seguridad

United States Latest News, United States Headlines