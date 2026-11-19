La Policía de Antioquia incautó 16 lociones avaluadas en 3 millones de pesos durante operativos en Guarne. La mercancía irregular circulaba por la vía Medellín-Bogotá, afectando la economía legal.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional llevó a cabo un operativo exitoso de control y registro en el municipio de Guarne, ubicado en Oriente de Antioquia, donde se incautaron 16 lociones de diferentes marcas comerciales. Estas mercancías, que circulaban como carga en un vehículo particular, fueron detenidas durante las labores permanentes de vigilancia que se realizan en la estratégica vía Medellín-Bogotá, uno de los corredores viales más importantes del departamento que conecta el Valle de Aburrá con el resto del país.

Operación de control en corredor vial

El hallazgo se produjo como parte de los planes de registro y control que adelanta la institución en este sector, el cual registra un alto flujo diario de vehículos de carga y servicio público. La autoridad competente, la Inspección de Policía, recibió la mercancía a su disposición para definir su situación jurídica y continuar con el proceso correspondiente. Se determinó que los productos no cumplían con los requisitos legales para su movilización y comercialización, lo que derivó en la retención inmediata de los artículos.

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Impacto del contrabando en la economía

Las lociones fueron avaluadas en un valor total de tres millones de pesos, una cifra que refleja el potencial ingreso ilegal que busca evitar las autoridades al combatir el contrabando. Este tipo de productos de belleza y cuidado personal suele ingresar de manera irregular al mercado, evadiendo el pago de impuestos y las normas sanitarias exigidas, lo que genera riesgos para los consumidores y pérdidas económicas significativas para el sector formal. La Policía ha identificado que esta modalidad delictiva es frecuente en las vías del país, aprovechando la densidad del tráfico en puntos clave como Guarne.

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Posiciones y protocolos de las autoridades

Las autoridades policiales reiteraron su compromiso con la seguridad vial y la economía legal, señalando que estos operativos son esenciales para contrarrestar conductas que afectan la tranquilidad ciudadana. El balance institucional indica que la Seccional de Tránsito y Transporte no solo vigila a los conductores, sino que también supervisa rigurosamente la carga que transita por las carreteras, apoyada por otras especialidades de la Policía Nacional. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el propietario de la mercancía ni la identidad del conductor en este reporte específico.

Próximos pasos y denuncias ciudadanas

La Inspección de Policía será la encargada de establecer el origen y destino de los productos, así como de determinar si existen responsables que deban responder por esta conducta. Los operativos de registro y control continuarán desplegándose en los diferentes corredores viales de Antioquia, manteniendo la vigilancia activa. La ciudadanía ha sido invitada a colaborar con la seguridad pública denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123, contribuyendo así a la lucha contra la delincuencia organizada y el contrabando en la región.