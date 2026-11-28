La Policía de Antioquia retuvo 50 kilos de pólvora y pirotecnia en La Pintada. Esta incautación se suma a cerca de 700 kilos incautados previamente, reforzando los controles previos a diciembre.

La Policía de Antioquia llevó a cabo una operación de decomiso en el municipio de La Pintada, ubicada en el suroeste del departamento, donde incautaron 50 kilos de pólvora y diversos elementos pirotécnicos. Estos materiales viajan como encomienda en un vehículo de servicio público, siendo detectados por los uniformados durante actividades de prevención y control en la vía. El hallazgo se produjo a pocos días del inicio de diciembre, un mes que históricamente registra el mayor incremento en el uso de explosivos en el país.

El material intervenido fue entregado a la Inspección de Policía municipal, la autoridad competente para determinar el destino final de los artículos retenidos y gestionar los trámites administrativos correspondientes. Hasta el momento, la Policía de Antioquia no ha revelado la identidad del remitente de la carga, el destinatario final ni el municipio de destino del vehículo intervenido. Tampoco se ha confirmado si hubo detenidos o comparendos formulados en esta ocasión específica.

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Despliegue de 700 kilos en la región

El decomiso de 50 kilos en La Pintada se suma a una campaña más amplia que ya ha permitido retener cerca de 700 kilos de material pirotécnico en diferentes vías del departamento antes de diciembre. Esta cifra representa un esfuerzo coordinado por interceptar el transporte ilegal de estos artículos sensibles en las carreteras antioqueñas.

El registro más significativo dentro de este total ocurrió en Santo Domingo, donde uniformados de la Seccional de Tránsito encontraron 500 kilos de pólvora en un bus que cubría la ruta Medellín-Anorí. Este incidente tuvo lugar en la vía Barbosa-Cisneros, evidenciando la magnitud del contrabando en rutas de transporte masivo.

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Adicionalmente, días antes del hallazgo en La Pintada, las autoridades detuvieron un vehículo en San Jerónimo con miles de papeletas, totes y volcanes. Estos artículos carecían de la documentación necesaria que acreditara su procedencia legal, sumándose a la cadena de incautaciones que busca reducir la disponibilidad de pirotecnia no regulada.

Riesgos para la seguridad pública

Las autoridades insistentemente señalan que el objetivo fundamental de estos controles es prevenir el almacenamiento, la distribución y el uso irresponsable de la pólvora. El riesgo es especialmente crítico para niños, niñas y adolescentes, quienes suelen ser las víctimas más frecuentes de quemaduras y traumatismos graves durante esta época del año.

Los hospitales de Antioquia y otras regiones reportan anualmente un aumento en la atención de lesionados por pólvora, incluyendo quemaduras severas, daños oculares, pérdida de dedos y afectaciones auditivas permanentes. En Medellín, el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud registró 82 lesionados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026, de los cuales el 35,4 por ciento eran menores de edad.

Prohibición en Medellín hasta enero de 2027

Como respuesta a la problemática de salud pública, la Alcaldía de Medellín suspendió esta semana la compra, la venta, la tenencia y el uso de pólvora, incluyendo la pólvora fría y las bengalas. Esta restricción se mantiene vigente hasta el 31 de enero de 2027, con la única excepción de los espectáculos profesionales que cuenten con la autorización correspondiente del Distrito.

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El transporte de pólvora y artículos pirotécnicos exige permisos específicos y documentación que acredite la procedencia legal de la mercancía. Además, el vehículo utilizado debe estar autorizado expresamente para movilizar este tipo de carga peligrosa. Cuando estos requisitos no se cumplen, las autoridades están facultadas para decomisar los materiales e imponer sanciones.

La Inspección de Policía municipal en cada caso es la responsable de definir el destino de los artículos decomisados y de abrir los procesos legales correspondientes según las normativas que regulan la pirotecnia. En el caso de la encomienda encontrada en La Pintada, se espera que la autoridad local adelante las gestiones pertinentes para determinar las responsabilidades administrativas de los involucrados.