La Policía de Antioquia detuvo 50 kilos de pólvora transportada ilegalmente como encomienda en La Pintada, sumándose a 700 kilos retenidos este mes para prevenir riesgos en la temporada decembrina.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia desmanteló una operación de transporte ilegal de explosivos en el municipio de La Pintada, ubicado en el suroeste del departamento. Los uniformados interceptaron un vehículo de servicio público que transportaba 50 kilogramos de pólvora y materiales pirotécnicos bajo la falsa modalidad de encomienda. Este decomiso específico refuerza los esfuerzos institucionales para vigilar las vías antes del pico de consumo estacional.

Incautación de 50 kg en La Pintada

Las autoridades reportaron que el hallazgo se produjo durante las actividades de prevención y control que realiza la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía del suroeste antioqueño. El material fue extraído del vehículo y puesto inmediatamente a disposición de la Inspección de Policía municipal, que es la autoridad encargada de determinar el destino final y los procedimientos legales para este tipo de sustancias. Hasta el momento, la institución no ha precisado la identidad de quien despachó la carga, el destinatario final ni el municipio de destino exacto del autobús.

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Tampoco se ha informado si ocurrieron capturas o se impusieron comparendos por esta infracción específica. La falta de documentos que acrediten la procedencia legal de los materiales viola las normativas de transporte de mercancías peligrosas, lo que constituye una amenaza directa para la seguridad vial y la integridad física de los pasajeros y conductores implicados.

Contexto de 700 kg retenidos en Antioquia

La operación de La Pintada no es un hecho aislado, sino parte de una campaña más amplia de la Policía de Antioquia. Este mes, específicamente a pocos días del inicio de diciembre, el departamento ha alcanzado un total cercano a los 700 kilogramos de material pirotécnico retenido en diferentes puntos de la red vial. Diciembre representa el mes con mayor disparidad en el uso de pólvora en Colombia, lo que obliga a las fuerzas del orden a intensificar los filtros en las carreteras.

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Uno de los decomisos más significativos de esta semana se registró en el municipio de Santo Domingo, en la vía Barbosa-Cisneros. Los uniformados de la Seccional de Tránsito detuvieron un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Anorí y encontraron 500 kilogramos de pólvora escondida. Días antes, en San Jerónimo, se confiscaron miles de papeletas, totes y volcanes en otro vehículo sin documentación que justificara su transporte.

Riesgos para la salud y cifras hospitalarias

Las autoridades insisten en que el objetivo principal de estos controles es proteger a la población civil, con un enfoque especial en la prevención de accidentes graves. Cada temporada decembrina, los hospitales en Antioquia y otras regiones atienden a numerosos lesionados por el manejo irresponsable de estos artefactos. Las lesiones suelen ser de gravedad, incluyendo quemaduras profundas, daños oculares irreversibles, amputación de dedos y afectaciones auditivas severas.

Los datos epidemiológicos reflejan la magnitud del peligro para la población vulnerable. El informe de la Secretaría de Salud de Medellín registró 82 lesionados por pólvora entre el 1 de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026. De este total, el 35,4 por ciento eran niños, niñas y adolescentes, lo que confirma que los menores están entre los grupos más afectados por estas tragedias evitables.

Ban de pólvora hasta enero de 2027

Como medida de contingencia para reducir la incidencia de accidentes, la Alcaldía de Medellín suspendió esta semana la compra, venta, tenencia y uso de pólvora en toda la ciudad. Esta prohibición abarca tanto la pólvora tradicional como la pólvora fría y las bengalas, y está vigente hasta el 31 de enero de 2027. La única excepción permite el uso exclusivo en espectáculos pirotécnicos profesionales, los cuales requieren una autorización estricta del Distrito.

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La normativa exige que cualquier transporte de estos materiales cuente con permisos especiales y documentos que acrediten la legalidad de la mercancía. Cuando no se cumplen estos requisitos, las autoridades proceden a la incautación y abren procesos legales. En el caso de los 50 kilogramos en La Pintada, será la Inspección de Policía del municipio la que adelante los trámites correspondientes para resolver el caso y evitar que este material peligroso llegue a manos de civiles.