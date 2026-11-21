La Policía Metropolitana recuperó más de 32 kilos de marihuana y 2.500 accesorios de moto en La Favorita. El operativo de BOSUR dejó una captura y locales cerrados.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la incautación de más de 32 kilos de marihuana durante una intervención especial realizada el 21 de noviembre en el sector de La Favorita. Este operativo de seguridad ciudadana, ejecutado por el Bloque de Seguridad Urbana o BOSUR, registró un saldo significativo que incluye la captura de una persona, la suspensión de actividades comerciales y la recuperación de bienes con identidad alterada en la capital colombiana.

Detalles de la incautación de estupefacientes en el sector

El hallazgo principal se produjo durante la inspección de un inmueble ubicado en el barrio La Favorita, identificado por las autoridades locales como un punto de venta minorista o 'pagadiario'. Los efectivos policiales aseguraron más de 32 kilos de marihuana, junto con elementos técnicos necesarios para su elaboración y dosificación. Las autoridades estiman que dicha cantidad equivale aproximadamente a unas 15.000 dosis individuales listas para la comercialización en la vía pública.

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Según el avalúo oficial presentado en el balance de la intervención, el valor estimado de estos estupefacientes asciende a la suma cercana a los 25 millones de pesos colombianos. Es fundamental precisar que este valor de 25 millones de pesos corresponde exclusivamente al lote de marihuana decomisado en el inmueble, diferenciándose claramente de los otros bienes recuperados durante la misma jornada de trabajo policial en la capital.

Control de accesorios y suspensión de locales comerciales

Como parte integral del despliegue masivo, que contó con la participación de más de 500 uniformados, las fuerzas del orden lograron aprehender 2.500 accesorios para motocicletas en diversas ubicaciones del sector. La Policía Metropolitana informó que el valor total de estos artículos, que operan en el mercado informal, se cifra en más de 400 millones de pesos. Esta cifra de 400 millones de pesos no incluye el valor de la droga, sino que se refiere exclusivamente a los repuestos de motos decomisados por falta de permisos de importación.

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Además de las incautaciones, el control documental de los establecimientos comerciales en el área de La Favorita derivó en la orden de suspensión de la actividad económica de cinco locales. Las autoridades no divulgó los nombres específicos de estos negocios, pero confirmaron que el cierre se debía a la inexistencia de la documentación legal requerida para su funcionamiento. Se desconoce la duración exacta de estas suspensiones administrativas.

Identidad de detenidos y vehículos con identidad alterada

En el marco de las acciones de seguridad, fue capturada una única persona por el presunto delito de receptación. El comunicado oficial de la Policía Metropolitana no revela la identidad ni la condición jurídica de este detenido, aclarando que la captura por receptación es un delito distinto al hallazgo de la marihuana en el inmueble. No se estableció vínculo directo entre la persona detenida y los estupefacientes encontrados.

El balance operativo también menciona la recuperación de dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación numérica. Estas intervenciones permiten a las autoridades rastrear el origen de bienes que suelen estar vinculados a otras actividades ilícitas, aunque el reporte no especifica si estos elementos estaban en el mismo inmueble que la droga o fueron hallados en la vía pública.

Siguientes pasos en el procedimiento judicial y legal

La institución policial compartió parte de los resultados de la operación en sus canales oficiales, destacando la coordinación masiva de los 500 uniformados desplegados. Las autoridades no detallaron las circunstancias judiciales posteriores a la detención ni las decisiones judiciales que se tomarán con los bienes recuperados. Este proceso implica la formalización de las pruebas y la custodia de los más de 2.500 accesorios de moto y los 32 kilos de marihuana incautados.

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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que continuará con las acciones de seguridad y convivencia en el sector de La Favorita y en otros puntos de la ciudad. Se invita a la ciudadanía a colaborar activamente reportando hechos delictivos a través de la línea 123 o acudiendo al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano para fortalecer los mecanismos de control territorial en la capital colombiana.