Policía de Bogotá incauta 51 frascos de ketamina en Fontibón

La Policía Metropolitana de Bogotá decomisó 51 frascos de ketamina en el barrio Montevideo de Fontibón. Dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General por tráfico de estupefacientes en una operación contra el microtráfico.

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una red de distribución ilícita en la localidad de Fontibón tras incautar un importante cargamento de ketamina. Los agentes decomisaron 51 frascos de esta sustancia sintética dentro de un vehículo inspeccionado en el barrio Montevideo, deteniendo a dos individuos.

Estos dos capturados fueron puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades los investigan por el delito de tráfico de estupefacientes, una figura penal que conlleva penas severas dependiendo de la cantidad y las circunstancias del caso. La Fiscalía será la encargada de definir el proceso judicial y presentar los cargos correspondientes ante un juez de control de garantías.

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Detalle de la Incautación en Montevideo

El operativo se desarrolló en horas recientes cuando uniformados del Cuerpo de Policía Metropolitana realizaron controles en la zona occidental de la capital. Al detener y registrar el vehículo en el barrio Montevideo, encontraron los 51 frascos de ketamina ocultos. La Policía confirmó estos hechos a través de sus canales oficiales, destacando el éxito del intervencionismo policial en las localidades más vulnerables al microtráfico.

La sustancia decomisada es un anestésico disociativo clasificado como controlado. Su uso médico y veterinario requiere permisos especiales, pero en el mercado negro circula como droga recreativa. Las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni el destino final que tenían previsto para la droga, aunque se presume que estaba destinada a la venta en fiestas o clubes nocturnos de la ciudad.

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Riesgos para la Salud y Contexto Legal

La ketamina, conocida en el entorno ilegal como "Special K" o "K", conlleva graves peligros para la salud pública cuando se consume fuera de un control médico. Los expertos advierten que su uso puede provocar desorientación, alucinaciones, pérdida de la conciencia y dificultades respiratorias potencialmente mortales. También se asocia con dependencia química y daños severos en la vejiga, especialmente cuando se mezcla con alcohol u otras sustancias.

En Colombia, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es un delito castigado con varios años de prisión. La Fiscalía puede imputar cargos y solicitar medidas de aseguramiento. Este caso se enmarca en la lucha contra el desvío de medicamentos controlados desde laboratorios, droguerías veterinarias y distribuidoras autorizadas, una fuente común de suministro para el mercado ilegal.

Impacto en la Seguridad de Bogotá 2026

Fontibón es un punto estratégico debido a su proximidad al aeropuerto El Dorado y a los corredores de carga principales. La Policía Metropolitana ha intensificado los cuadrantes en barrios como Montevideo, donde la comunidad ha solicitado mayor presencia. Esta incautación se suma a una ofensiva más amplia mantenida en 2026 contra el microtráfico en las 20 localidades de la ciudad.

En lo corrido del año, las operaciones de registro y allanamiento han resultado en cientos de capturados y múltiples decomisos de marihuana, cocaína y medicamentos controlados. Cada frasco de ketamina interceptado representa dosis que no llegarán a las calles. La Policía invita a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas a la línea de emergencias 123, pues la información comunitaria es vital para mantener seguros los barrios y reducir la oferta de drogas sintéticas.