Policía de Bolívar Incauta Tres Armas de Fuego Ilegales en Operativos Viales

Unidades de la Policía Nacional decomisaron dos pistolas y un revólver en controles de carretera en Bolívar, fortaleciendo la seguridad ciudadana y previniendo delitos.

En un esfuerzo continuo por salvaguardar la integridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de Bolívar , las unidades de la Policía Nacional , a través de su Seccional de Tránsito y Transporte, han intensificado sus labores de control en los principales ejes viales de la región.

Durante recientes operativos de rutina, desplegados en puntos estratégicos, se logró un importante decomiso que fortalece la seguridad ciudadana: tres armas de fuego fueron retiradas de circulación por no contar con los debidos permisos de ley. Los controles se concentraron en dos corredores viales de vital importancia: el que une a San Onofre con la histórica ciudad de Cartagena, y la carretera que conecta los municipios de Cicuco con Talaigua Nuevo. Estas zonas, por su dinamismo y flujo vehicular, son consideradas prioritarias para la prevención de actividades ilícitas. Fue precisamente en el marco de estas revisiones que los uniformados detectaron, de manera sorpresiva, la presencia de dos pistolas y un revólver. Las armas, al no presentar la documentación legal requerida para su porte y transporte, fueron inmediatamente incautadas. Esta acción proactiva por parte de las autoridades evita que estos elementos puedan ser utilizados en actos delictivos que comprometan la vida y la seguridad de la comunidad bolivarense. El material bélico incautado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes iniciarán los procesos legales pertinentes para determinar las responsabilidades y avanzar en la investigación. La efectividad de estos controles subraya la importancia de la vigilancia constante y la colaboración interinstitucional en la lucha contra la criminalidad. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, enfatizó la relevancia estratégica de estas acciones de control. En sus declaraciones, el alto oficial señaló que operativos como estos son fundamentales para desarticular redes criminales y para prevenir que hechos lamentables que atentan contra la vida y la seguridad ciudadana se materialicen. El coronel Pinzón Poveda reiteró el compromiso inquebrantable de la institución policial en el departamento, afirmando que se seguirán desplegando todas las capacidades operativas y tecnológicas disponibles para contrarrestar de manera contundente el porte ilegal de armas en Bolívar. La presencia policial en las carreteras no solo se limita a la verificación de documentos y antecedentes de los conductores y vehículos, sino que abarca también una labor de inteligencia y prevención, buscando anticipar y neutralizar posibles acciones delictivas antes de que ocurran. La estrategia implementada por la Policía Nacional en las vías del departamento es integral y se basa en la presencia activa, la revisión exhaustiva de los automotores y la constante actualización de información sobre los patrones delictivos, con el fin de crear un entorno más seguro para todos los ciudadanos que transitan por estas importantes rutas. Las autoridades sanitarias y de orden público recuerdan que el porte y tráfico ilegal de armas de fuego representa una de las mayores amenazas a la seguridad y el desarrollo de cualquier sociedad. Por ello, la Policía Nacional hace un llamado enfático a la ciudadanía para que mantenga una actitud vigilante y colabore activamente en la construcción de un departamento más seguro. Cualquier información sobre actividades sospechosas, personas portando armas sin permiso o situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia pacífica, debe ser reportada de inmediato a las líneas de emergencia 123 o a los números de los cuadrantes policiales. La colaboración ciudadana es un pilar fundamental en la efectividad de las políticas de seguridad pública, y su participación activa contribuye significativamente a la prevención del delito y al fortalecimiento del tejido social. La Policía Nacional agradece de antemano la disposición y el compromiso de la comunidad en esta tarea conjunta por un Bolívar seguro y en paz, reafirmando que el trabajo mancomunado es la clave para alcanzar los objetivos trazados en materia de seguridad y convivencia ciudadana





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