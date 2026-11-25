La Policía de Cali frustró un hurto a un comercio en Villacolombia y capturó a dos hombres con armas modificadas e inhibidor de señal, quienes pasaron a disposición de la Fiscalía.

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali frustró un intento de hurto dirigido contra un establecimiento comercial ubicado en el sector de Villacolombia. Durante la intervención, los uniformados lograron capturar a dos hombres que portaban armas modificadas y un dispositivo inhibidor de señal. Los detenidos quedaron a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas.

Detalles de la captura en Villacolombia

El operativo de la Policía de Cali se desarrolló en el barrio Villacolombia con el objetivo de neutralizar un acto delictivo en curso. Las autoridades aseguraron dos armas de fuego que habían sido alteradas respecto a su diseño original y un inhibidor de señal, herramienta tecnológica utilizada para interferir las comunicaciones móviles y de radio. Este dispositivo fue encontrado en poder de los sospechosos en el momento de la detención.

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Hasta la publicación de este reporte, la institución policial no ha revelado los nombres completos de los capturados ni ha precisado si existían cómplices adicionales involucrados en el plan de robo. El balance oficial del incidente se difundió a través de la cuenta verificada en la plataforma X, donde la Policía de Cali confirmó la exitosa intervención y la consecuente captura en el sitio de los hechos.

Instrumentación del delito y responsabilidades legales

Las dos armas incautadas presentan modificaciones que las hacen ilegales bajo la normativa vigente, lo que derivó en las imputaciones por porte ilegal. El inhibidor de señal, hallado junto a las armas, sugiere un intento por bloquear la transmisión de alertas o la comunicación con la fuerza pública durante el asalto. La Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de definir la situación jurídica definitiva de los imputados.

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El reporte oficial carece de detalles operativos específicos sobre la hora exacta del suceso, la naturaleza jurídica del comercio afectado y la metodología táctica empleada por los uniformados para llegar al lugar. Tampoco se explica el estado funcional de las armas modificadas ni el uso concreto que se pretendía darle al inhibidor de señal en la ejecución del hurto frustrado.

Contexto de seguridad y operativos recientes

Este caso se enmarca en una oleada de capturas reportadas por la Policía Metropolitana en los últimos días. Durante el fin de semana comprendido entre el 21 y el 22 de noviembre, la institución registró 37 detenciones por diversos ilícitos en Cali y su área metropolitana, de las cuales dos fueron ejecutadas por orden judicial. Estas operaciones reflejan una estrategia intensificada de vigilancia en el territorio.

El balance de seguridad acumulado en ese período incluyó la incautación de 11 armas, distribuidas entre cinco armas de fuego y seis pistolas traumáticas, de las cuales dos presentaban modificaciones. Adicionalmente, se decomisaron 47 cartuchos de diferentes calibres y más de 1.160 dosis de sustancias ilícitas, incluyendo marihuana, clorhidrato de cocaína, bazuco y drogas sintéticas.

Frente a los delitos patrimoniales, la Policía recuperó dos automotores y nueve motocicletas reportadas como robadas, además de mercancía valorada en más de 87 millones de pesos. El mismo reporte oficial contabilizó siete homicidios ocurridos durante el fin de semana, casos que continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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Llamado a la comunidad y próximos pasos

La Policía de Cali reiteró la importancia fundamental de la colaboración ciudadana para prevenir delitos como los hurtos a comercios. La institución pidió a la población denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea de atención y emergencias 123. Las capturas realizadas en Villacolombia forman parte de esta estrategia de intervención continua contra el hurto, el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas.

Las autoridades han confirmado que no existen, por el momento, informes adicionales sobre otras investigaciones relacionadas con los dos hombres detenidos. Todos los señalamientos formulados corresponden a la versión oficial de las fuerzas de seguridad y su responsabilidad penal definitiva será determinada por el sistema de justicia colombiano.