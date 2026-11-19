La Policía de Cali intervino en la carrera 10 con calle 16 para detener una pelea entre manifestantes y trabajadores que intentaban vandalizar un local durante las protestas del 19 de noviembre.

La Policía Nacional de Colombia intervino este jueves 19 de noviembre en la carrera 10 con calle 16, ubicada en el centro de la ciudad de Cali, para detener una violenta riña entre un grupo de manifestantes y los trabajadores de un establecimiento comercial. El altercado surgió cuando el grupo de protestantes intentó vandalizar el local mediante la aplicación de grafitis en sus fachadas, lo que provocó que el personal del negocio saliera a impedir la agresión a la propiedad.

Mecanismo de la intervención policial

Las autoridades llegaron al punto exacto del conflicto para separar a los involucrados y evitar que la violencia física escalara hacia niveles más graves. Según se observó en imágenes circulares por redes sociales, la situación incluyó forcejeos, golpes en la vía pública y amenazas mutuas entre las partes. La presencia de los uniformados fue determinante para restablecer la calma inmediata en esa intersección comercial del sector centro de Cali.

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Origen de las protestas nacionales

Este incidente ocurrió en el marco de las movilizaciones convocadas por varios sectores de la oposición en las principales ciudades del país. El objetivo principal de las marchas fue expresar su rechazo frontal al proyecto de Ley de Rescate Económico, iniciativa que fue presentada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Los organizadores argumentan su desacuerdo con las garantías otorgadas a ciertos grupos sociales y con la situación actual de los servicios de salud y educación.

Despliegue en otras ciudades colombianas

Situaciones de tensión similar se registraron este mismo jueves en las ciudades de Tunja, Barranquilla y Bucaramanga. En estas localidades, las autoridades dispusieron la intervención inmediata del Esmeral (Esquadra Móvil Antidisturbios) de la Policía Nacional para controlar a los manifestantes. En Bucaramanga, el alcalde Cristián Portilla utilizó sus redes sociales para anunciar la solicitud del uso de la fuerza, citando las facultades otorgadas por el Decreto 1525 para actuar ante hechos violentos.

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Impacto en la movilidad y seguridad ciudadana

Jorge Vergara, comandante Operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, entregó un balance parcial sobre la circulación vehicular durante la jornada. Funcionarios habilitaron la avenida Segunda Norte, en el sector del Centro de Acopio y Movilidad, para mantener el flujo de transporte mientras agentes de tránsito garantizan la seguridad en la zona. Vergara afirmó que su prioridad es proteger el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos que no participan en las protestas.

Hasta el cierre de esta información, no se había reportado información oficial sobre personas capturadas por la riña ocurrida en el centro de Cali. Las autoridades locales mantienen un acompañamiento constante a las movilizaciones y han lanzado llamados públicos para que los manifestantes ejerzan su derecho a la protesta de manera pacífica. La revista Semana reportó que no hubo heridos de gravedad inmediatos, aunque el incidente marcó un momento de alta tensión en la jornada del 19 de noviembre.