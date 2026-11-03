Policía de Medellín captura líderes de La Libertad y 13 de Noviembre

Operativo del Gaula detiene a Baquero y Orejas en Oriente de Medellín por extorsión y loteo ilegal. Medidas de aseguramiento confirmadas para cabecillas de bandas criminales.

Agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lograron una operación significativa en el oriente de Medellín al capturar a dos presuntos cabecillas criminales asociados con las bandas La Libertad y 13 de Noviembre. Estas figuras son señaladas de orchestrar una oleada de delitos que incluyen extorsiones sistemáticas, hurtos y desplazamientos forzados en la región. La captura fue el resultado directo de una investigación prolongada que culminó con siete allanamientos coordinados.

Operativo judicial contra líderes criminales

El Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que los detenidos son conocidos en el bajo mundo como alias Baquero y alias Orejas. Baquero es identificado como el cabecilla de La Libertad, mientras que Orejas lidera la banda 13 de Noviembre. Ambos individuos cumplían un rol crucial de articulación operativa dentro de sus respectivas estructuras criminales, lo que significó un golpe severo a la línea de mando de estas organizaciones.

Also read Terremoto de 5.6 sacude a Colombia en la madrugada del martes 3 de noviembre

La intervención policial afectó directamente la comuna 8, específicamente en la zona de Villa Hermosa, donde estas agrupaciones mantienen presencia activa. La captura de estos líderes representa un avance importante en la desarticulación de las redes de violencia que operan en esta zona estratégica de la ciudad. Las autoridades consideran que la eliminación de estos nodos de mando debilitará significativamente la capacidad operativa de las bandas.

Conexiones con ilegalidad urbana y ambiental

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, añadió que las agrupaciones no solo se dedican a la delincuencia común, sino que también son presuntos responsables del loteo ilegal en los alrededores del cerro Pan de Azúcar. Este punto geográfico es crítico en Medellín debido a los asentamientos informales ubicados en zonas de alto riesgo, lo que ha generado preocupación por la seguridad pública y la estabilidad ambiental.

Advertisement

Desde 2024, la Alcaldía de Medellín ha extremado los controles en el cerro Pan de Azúcar para prevenir la construcción de viviendas en terrenos propensos a movimientos en masa. Además, las autoridades buscan evitar la ocurrencia de incendios forestales y otras problemáticas que están degradando este cerro tutelar de la ciudad. La intervención de las bandas en esta área urbana representa una amenaza doble para la integridad física de los residentes y el ecosistema local.

El Coronel Fajardo también señaló que ambos grupos están involucrados en la venta de estupefacientes, lo que amplía el espectro de sus actividades criminales más allá de la extorsión. Esta faceta de sus operaciones contribuye a la inseguridad generalizada y afecta la calidad de vida de los habitantes de la zona. La investigación policial logró vincular a estos líderes con múltiples cadenas de suministro ilegal en la región.

Consecuencias legales y pasos siguientes

Además de los dos presuntos cabecillas, en la serie de allanamientos fue capturada una tercera persona, quien también era requerida por la justicia. Los tres detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien determinó enviarlos a la cárcel con una medida de aseguramiento mientras se desarrollan sus juicios. Las acusaciones que pesan sobre ellos incluyen delitos graves como extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, hurto agravado y desplazamiento forzado.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá extiende una invitación formal a la ciudadanía para que reporte cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula. Esta medida busca fomentar la colaboración ciudadana como herramienta fundamental para continuar desarticulando las redes criminales. Las autoridades aseguran que el reporte oportuno de estos delitos es vital para la seguridad colectiva y el restablecimiento del orden en Medellín.