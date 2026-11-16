La Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos narcotraficantes en San Onofre, Sucre, e incautó toneladas de Tusi, éxtasis y marihuana ocultas en vehículo.

La Policía Nacional ejecutó una operación policial exitosa en el departamento de Sucre que resultó en la captura de cuatro individuos vinculados al comercio ilícito de estupefacientes. El operativo implicó la incautación de una considerable cantidad de sustancias controladas, incluyendo polvo similar al Tusi, pastillas de éxtasis y marihuana de tipo Cripy. Las detenciones se formalizaron cuando los sospechosos circulaban por la vía principal de la región con una camioneta cargada ilegalmente.

Detalles del operativo policial en San Onofre

Los miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Sucre interceptaron a los sospechosos a su paso por el municipio de San Onofre. La acción se llevó a cabo específicamente en la Vía al Mar, una arteria de alta movilidad estratégica para el transporte en la zona. Los agentes detuvieron una camioneta Chevrolet LUV D-Max de color blanco, correspondiente al modelo del año 2007, que fue sometida inmediatamente a un riguroso procedimiento de registro legal.

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Durante la inspección exhaustiva del vehículo, los uniformados identificaron puntos ocultos destinados a esconder la mercancía. En el filtro de aire del motor hallaron 54 bolsas herméticas que contenían una sustancia pulverulenta de color rosado. Las características físicas y visuales de esta droga coinciden con las del Tusi, una sustancia sintética comúnmente asociada con el tráfico regional.

Además de la gran cantidad de polvo estupefaciente, los investigadores encontraron otras cargas ilícitas en el vehículo. Se incautaron tres pastillas que presentaban las mismas características químicas y morfológicas que el éxtasis. Asimismo, se recuperaron cuatro bolsas que contenían una sustancia vegetal identificada como marihuana de la variedad Cripy, confirmando la variedad de productos que transportaba la banda.

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Identidad y cargos de los detenidos

Los individuos aprehendidos han sido identificados oficialmente por las autoridades como John Delgado Osorio, Emmanuel Sepúlveda, Daniel Salas Restrepo y Juan Palacio Giraldo. La fuerza pública confirmó que estos cuatro hombres respondían por el delito grave de porte y tráfico de estupefacientes. La captura representa un golpe significativo a las redes de distribución que operaban en la zona costera del departamento.

La operación demuestra la eficacia de los controles establecidos por la Seccional de Tránsito y Transporte para interceptar el flujo de drogas en las rutas principales. La incautación de las 54 bolsas de Tusi, junto con las pastillas y la marihuana, desmantela una carga significativa que estaba destinada al mercado ilegal. Los sospechosos permanecen a disposición de las autoridades judiciales para iniciar los procesos legales correspondientes.

Impacto en la seguridad del departamento

Esta acción refuerza la estrategia de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico en el departamento de Sucre. La interceptación en San Onofre previene que una gran cantidad de estupefacientes llegue a manos de consumidores y distribuidores en otras áreas. La variedad de drogas capturadas, desde síntesis hasta vegetales, indica la diversificación de las operaciones criminales que las autoridades deben enfrentar.

El éxito del operativo en la Vía al Mar sienta un precedente para la continuidad de los trabajos de inteligencia y control territorial. Las autoridades mantienen el compromiso de vigilar las rutas principales para evitar que estos ciclos de tráfico se repitan. La información recopilada durante el registro del vehículo Chevrolet LUV D-Max será clave para posibles investigaciones adicionales sobre la estructura de la red criminal.