Autoridades arrestan a una enfermera de 21 años por falsedad y hurto calificado tras su intento de huida de un hotel en Laureles con pertenencias de un ciudadano estadounidense.

Agentes de la Policía Metropolitana de Medellín apprehendieron a Angelly Dahiana Rubio Ríos, una auxiliar de enfermería de 21 años, en flagrancia dentro de un hotel ubicado en el barrio Laureles del occidente de Medellín. La captura se ejecutó tras una denuncia presentada por el personal del establecimiento hotelero, quienes alertaron a las autoridades sobre la conducta sospechosa de la mujer mientras intentaba abandonar la propiedad con bienes ajenos.

Detalles de la captura en el hotel Laureles

El operativo de arresto ocurrió el pasado sábado, momento en el cual la detenida ingresó al establecimiento en compañía de un ciudadano estadounidense. La situación cambió drásticamente cuando el personal de seguridad del hotel interceptó a Rubio justo antes de que pudiera escapar del lugar, dando inicio al procedimiento policial que terminó con su detención inmediata. Las patrullas fueron alertadas por la línea de emergencias 123 sobre la persona retenida, lo que permitió una respuesta rápida de los uniformados en la escena.

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Identidad falsa y robo de pertenencias

Cuando la Policía Metropolitana llegó al lugar para tomar las declaraciones correspondientes, Angelly Dahiana Rubio Ríos intentó identificar a la fuerza mostrando una documentación falsa. Los oficiales se percataron de inmediato de que los datos proporcionados no correspondían a la realidad, lo que motivó la apertura de un proceso judicial adicional por el delito de falsedad en documento público. Esta maniobra de evasión solo sirvió para agravar su situación legal y confirmar su identidad ante las autoridades competentes.

Mientras se desarrollaba este proceso de identificación, el ciudadano estadounidense afectado salió de su habitación hacia el lobby del hotel. Allí informó a las autoridades que no recordaba ciertos detalles de las últimas horas y que extrañaba algunos de sus bienes personales. Durante la revisión de la detenida, la policía encontró los objetos sustraídos, lo que permitió vincular directamente a la sospechosa con el delito de hurto y confirmar la versión del turista sobre los hechos ocurridos en sus habitaciones.

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Valor de los bienes y medidas judiciales

Según declaró el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, los objetos recuperados incluían dos relojes y una cadena de oro. Estos elementos fueron valorados en 5 millones de pesos colombianos y fueron devueltos inmediatamente al ciudadano extranjero para restituirle su propiedad. La mujer fue trasladada a la estación de Policía de Laureles, donde inició su proceso legal formal frente a las instancias competentes de la ciudad.

Finalmente, el juez octavo penal con funciones de control de garantías de Medellín dictó una medida de detención en contra de Angelly Dahiana Rubio Ríos. La sanción judicial fue impuesta por los delitos de falsedad en documento público agravado y hurto calificado y agravado. La Fiscalía General de la Nación apeló esta decisión, manteniendo la situación legal compleja para la auxiliar de enfermería mientras se desarrollan los procedimientos judiciales restantes.