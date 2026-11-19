La Policía Metropolitana de Barranquilla utilizó gases lacrimógenos para dispersar a trabajadores, profesores y pensionados que marchaban en Soledad y Barranquilla contra la reforma tributaria y el traslado de presupuestos de la caja de compensación.

La Policía Metropolitana de Barranquilla intervino con gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de manifestantes que realizaba una marcha pacífica en la ciudad capital del Atlántico. El conflicto estalló cuando los participantes, que incluían trabajadores, profesores, pensionados y madres comunitarias, se encontraban en la intersección de la calle 30 con la carrera 8. Las autoridades policiales lanzaron bombas que provocaron efectos respiratorios en numerosas personas que se negaron a abandonar el lugar.

Origen del reclamo en el INEM de Soledad

La movilización comenzó inicialmente en las inmediaciones del Colegio INEM, ubicado en la localidad de Soledad, en los límites con Barranquilla. Desde este punto de reunión, el grupo decidió recorrer la calle 30 con destino final hacia la carrera 8. Los jefes de las centrales obreras radicadas en Barranquilla y en el departamento del Atlántico confirmaron que la ruta estaba definida para llegar a este punto específico de la ciudad para presentar sus demandas de manera organizada y pacífica.

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Desencadenante de la intervención policial

La Policía Metropolitana de Barranquilla actuó de esa manera porque los marchantes pretendían realizar en la calle 30 con la carrera 8 unas ollas comunitarias. Esto no lo quisieron permitir los integrantes del Escuadrón Antidisturbios y lanzaron las bombas lacrimógenas para esparcir a los marchantes. Los participantes expresaron su desconcierto ante la represión, ya que no entendían por qué la Policía actuó de esa manera cuando solo buscaban preparar alimentos comunitarios como parte de su protesta simbólica.

Críticas a la reforma tributaria nacional

Entre las razones por las que se marchó en la capital del Atlántico, está el hecho de que el Gobierno nacional pretende trasladar los presupuestos de la caja de compensación hacia el Adres. Los manifestantes argumentan que esta medida afecta los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores colombianos, quienes consideran que estas cajas son fundamentales para su bienestar económico y familiar.

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Oposición a la política fiscal del presidente

Otro de los puntos que consideraron los manifestantes es que el presidente Abelardo De la Espriella, con su reforma tributaria denominada rescate fiscal, realiza una acción que está disfrazada para colocarle impuestos a la clase media alta y baja que es la que paga los tributos, mientras que a los grandes empresarios les está rebajando los impuestos. Los participantes denuncian que esta política favorece a las élites económicas y carga desproporcionadamente con la responsabilidad fiscal sobre la clase trabajadora y los pensionados.

Impacto en la salud de los trabajadores

Entre otros puntos de la marcha en la capital del Atlántico, está que dentro de la reforma tributaria está el incremento del porcentaje del aporte a la salud que golpea directamente a los trabajadores y a los pensionados de Colombia. Este aumento en los aportes genera un impacto financiero significativo en los hogares más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a la inflación y la inestabilidad laboral en el país.