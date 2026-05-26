La Fiscalía General de la Nación acusó a tres oficiales de la Policía Nacional por el asesinato de Álvaro Luis Zambrano Padilla, un comerciante local. Se detallan el proceso de captura, las imputaciones y la situación judicial de los implicados.

En la madrugada del 9 de noviembre de 2025, el comerciante cariñólogo Álvaro Luis Zambrano Padilla, de 32 años, falleció a causa de dos disparos en una casa donde celebraba una fiesta familiar en el barrio Nuevo Bosque.

Según la Fiscalía General de la Nación, la tragedia se desarrolló en medio de una disputa interna que terminó en violencia cuando un patrullero municipal que asistía a la reunión, en plena vestimenta civil, acusó a la víctima de un desacuerdo personal y, según informes, emitió el disparo fatal. Tras la intervención policial, los médicos confirmó la pérdida de la vida del comerciante tras trasladarlo al centro asistencial donde se reveló el ataque.

El caso llegó a la luz cuando la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar presentó una acción penal contra tres policías activos de la Policía Nacional. Los agentes implicados, entre los que figure el patrullero Julio César Hernández, de 23 años, su compañero de patrulla Jacobo Hernández Manjarrez de 30 años y el subintendente Jairo Escobar Brito de 41, fueron arrestados el pasado 21 de abril en la ciudad de Mocoa, en la región de Putumayo, y devueltos a Cartagena.

La jurisprudencia mostró que los policías habían llegado a la fiesta como invitados y, tras la alteración, se dirigieron a la vivienda donde se encontraba Zambrano Padilla. Se desestiman afirmaciones de que se tratara de un homicidio premeditado por un acto de sicariato, pues la evidencia señala una alteración de carácter doméstico y una decisión desafortunada de la fuerza policial.

El 26 de mayo la Fiscalía confirmó que las imputaciones incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y la utilización de municiones. Las acusaciones fueron iniciadas tras la recogida de pruebas que documentan el uso de una arma de fuego por parte del patrullero Julio César Hernández, quien se alegó responsable de disparar dos veces a la víctima.

Se plantea que el subintendente Jairo Escobar Brito distrajo a la víctima y prófugo el arma, la cual fue seguida y recuperada durante la investigación. Con la finalidad de garantizar la justicia, los tres policías fueron trasladados a un centro de detención en Cartagena donde permanecen bajo custodia mientras se continúa el proceso legal. La fiscal y sus colegas llamarón al caso para reforzar la necesidad de respetar los procedimientos organizativos de la fuerza policial.

Según sus informes, las autoridades judiciales examinaron las pruebas y confirmaron la participación de los docentes y las intenciones de impedir la violencia dada la situación. El caso recobra la atención pública ante la pregunta sobre la presencia de uniformes en eventos sociales y la responsabilidad civil de los agentes en la aplicación de la ley.

La comunidad menor y los familiares de Zambrano Padilla exigen una respuesta contundente y la cadena de justicia, que irá evaluando los cargos y la evidencia disponible. Esta trágica madrugada situó de nuevo en el foco la tensión entre la autoridad y los ciudadanos, pese a el recuerdo de las Fiestas de la Independencia en la Cartagena de los años 2025.





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