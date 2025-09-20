Policía fuera de servicio es atacado en Villa del Rosario: Autoridades ofrecen recompensa

Un funcionario de la Policía Metropolitana de Cúcuta fue herido en un ataque armado en Villa del Rosario. Las autoridades ofrecen una recompensa para capturar a los responsables.

En la noche del viernes 19 de septiembre, un lamentable incidente sacudió al municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. Un funcionario de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien se encontraba disfrutando de un período de vacaciones y vestido de civil, fue víctima de un ataque armado dentro de un establecimiento comercial dedicado al pool. El suceso ocurrió aproximadamente a las 7:15 de la noche, en la concurrida calle 8 con avenida 13.

Según los relatos de testigos presenciales, un individuo, utilizando una motocicleta como medio de transporte, ingresó al local y disparó contra el agente en repetidas ocasiones, para luego huir con prontitud del lugar. La rápida respuesta de los presentes permitió que el uniformado fuera trasladado de manera inmediata a un centro asistencial cercano, donde actualmente recibe la atención médica necesaria para su recuperación.\La magnitud del evento generó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Minutos después del ataque, múltiples patrullas policiales acudieron al sitio, acordonando la zona y estableciendo un riguroso Plan Candado, con el objetivo principal de localizar y aprehender al responsable del ataque. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, expresó su preocupación por lo sucedido y extendió un llamado urgente a la ciudadanía. Solicitó encarecidamente la colaboración de la comunidad, instando a cualquier persona que pudiera tener información relevante sobre el incidente a comunicarse con las autoridades. En un esfuerzo por incentivar la participación ciudadana, se anunció una recompensa significativa. Se ofrece una suma de hasta 10 millones de pesos a quienes puedan proporcionar datos precisos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables de este acto delictivo. La investigación se encuentra en curso y se están analizando diversas líneas para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el ataque. La policía está revisando grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistando a testigos y recopilando pruebas que permitan determinar la identidad del agresor y los posibles motivos del ataque.\El incidente ha generado una profunda preocupación en la comunidad de Villa del Rosario y sus alrededores. Los residentes, alarmados por la creciente sensación de inseguridad, han expresado su inquietud y han solicitado a las autoridades una mayor presencia policial y medidas de seguridad más efectivas en los espacios públicos y comerciales de la zona. Este hecho pone de manifiesto la importancia de fortalecer las estrategias de seguridad y vigilancia, a fin de garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población. Las autoridades locales, conscientes de la gravedad de la situación, han reiterado su compromiso de trabajar arduamente para esclarecer el caso, capturar a los culpables y restaurar la confianza de la comunidad. Se espera que, en los próximos días, se produzcan avances significativos en la investigación y que se puedan determinar las causas del ataque y las posibles conexiones con otros hechos delictivos. La policía está empleando todos los recursos disponibles, incluyendo equipos especializados en investigación criminal y el apoyo de las fuerzas especiales, con el objetivo de asegurar que los responsables respondan ante la justicia y que hechos como este no se repitan





Ataque Armado Villa Del Rosario Policía Recompensa Inseguridad Plan Candado

