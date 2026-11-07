Policía incauta más de 50 kilos de marihuana en El Dorado

La Policía Nacional interceptó 50 kilos de marihuana ocultos en productos cotidianos en Bogotá. Una victoria clave contra el narcotráfico que suma más de 7 toneladas en lo que va del 2026.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró un significativo golpe al narcotráfico al incautar más de 50 kilogramos de marihuana en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. Esta operación exitosa se realizó durante controles rutinarios en las bodegas de envíos nacionales, donde las autoridades detectaron envíos sospechosos que contenían sustancias ilegales camufladas en productos de uso común.

Los uniformados identificaron dos cargamentos distinctos que demostraban la creatividad y la persistencia de los traficantes al intentar burlar los sistemas de seguridad aeroportuaria. En total, se recuperaron más de 21 kilogramos de droga en un primer hallazgo relacionado con latas de proteína, y otros 29 kilogramos adicionales ocultos dentro de un compresor de aire.

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Operativo en bodegas de envíos nacionales

La primera intervención crucial ocurrió en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado durante una inspección técnica programada. Los agentes de la Estación de Policía Aeropuerto detectaron inconsistencias en dos cajas específicas a través de escáneres de seguridad, lo que desencadenó una búsqueda manual exhaustiva.

Al abrir las cajas sospechosas, los oficiales descubrieron 30 latas de proteína que en realidad ocultaban una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. Este cargamento, que pesaba superior a 21 kilogramos, provenía de la ciudad de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

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La ruta trazada por los criminales indicaba que el destino final de este envío era la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, confirmó que la droga pasó inadvertida inicialmente pero fue interceptada gracias a la tecnología y la atención al detalle del personal policial.

Segunda incautación con compresor de aire

En un segundo procedimiento, desarrollado en el mismo escenario aeroportuario, la policía encontró una modalidad de ocultamiento aún más elaborada. Los agentes identificaron un compresor de aire enviado como encomienda regular que contenía más de 29 kilogramos de marihuana en su interior.

Este segundo cargamento había salido desde el municipio de Buga, también en el departamento del Valle del Cauca. A diferencia del envío anterior, la ruta de este paquete tenía como destino final la ciudad de Villavicencio, una localidad conocida por ser un punto de conexión importante en la región oriental de Colombia.

La suma de ambos hallazgos, las latas de proteína y el compresor, superó los 50 kilogramos de estupefacientes que fueron detenidos antes de llegar a sus destinos finales. Estos operativos reafirman que los criminales utilizan envíos nacionales para mover droga hacia otras regiones del país, apostando a que nadie revise productos cotidianos.

Cifras globales de incautación en 2026

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides destacó la magnitud de la lucha contra el narcotráfico en la capital durante el año en curso. Según los datos oficiales reportados por la Policía Nacional, en lo corrido del año 2026, en Bogotá se han incautado más de 7 toneladas de marihuana.

El aeropuerto El Dorado se ha consolidado como uno de los puntos clave en esta batalla, debido a su naturaleza como el terminal aéreo más importante del país. La alta volumen de miles de envíos diarios convierte a esta infraestructura en un escenario crítico para la interceptación de sustancias ilegales.

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Las autoridades han fortalecido los controles con escáner y las inspecciones a las bodegas de carga específicamente para detectar modalidades de ocultamiento sofisticadas. Estas tácticas han evolucionado desde el uso de dobles fondos en maletas hasta el camuflaje en productos de uso cotidiano, como suplementos y herramientas.

Compromiso institucional y denuncia ciudadana

La Policía Metropolitana de Bogotá divulgó los resultados de estos operativos exitosos a través de sus redes sociales oficiales. En sus publicaciones, mostraron las imágenes de las latas de proteína y el compresor de aire donde estaba escondida la droga, reafirmando el mensaje de que la creatividad criminal no supera la vigilancia estatal.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso continuo en la lucha contra el narcotráfico, señalando que fortalecerá aún más los controles tecnológicos y operativos en la terminal aérea. El objetivo es evitar que Bogotá y otras regiones del país sigan siendo afectadas por los efectos del crimen organizado.

Las autoridades también aprovecharon la ocasión para recordar a la ciudadanía la importancia fundamental de la denuncia ciudadana como herramienta clave. Cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.

Este canal permite activar los procesos investigativos necesarios para aplicar las sanciones pertinentes. La colaboración activa de la población es vital para que Bogotá continúe avanzando en su camino hacia una mayor seguridad y estabilidad para todos sus habitantes.