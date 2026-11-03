Policía investiga muerte de Jesús De Miguel en partido Tenerife-Andorra

La Policía española abre investigación oficial por la muerte del delantero Jesús De Miguel durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, tras paro respiratorio.

Las autoridades españolas han iniciado oficialmente una investigación judicial tras el fallecimiento del futbolista Jesús De Miguel, quien jugaba para el club Tenerife. El incidente ocurrió durante el desarrollo del partido correspondiente a la segunda división del fútbol español, disputado contra el equipo Andorra. La confirmación de la muerte ha desencadenado un proceso legal que busca determinar las circunstancias exactas que llevaron al deceso del jugador.

Investigación policial por deceso no natural

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha establecido que cualquier muerte que no sea causada por factores naturales debe ser investigada de oficio. Este mandato legal obliga a la apertura de un expediente cuando el fallecimiento se produce por accidente o por otras razones no naturales. En este caso específico, la acción ocurrida en el campo de juego ha sido considerada bajo esta normativa estricta. La policía ha decidido actuar conforme a estos protocolos establecidos para garantizar una revisión completa de los hechos.

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Reacciones ante la acción del portero Owono

Jesús Owono, el arquero nacido en Guinea Ecuatorial, se encuentra en el centro de la atención mediática y social debido a su participación en el incidente. Se reportó que el delantero de Tenerife sufrió un paro respiratorio como consecuencia directa de la jugada realizada por el guardameta. Ante la avalancha de insultos y amenazas recibidas a través de las plataformas digitales, Owono decidió cerrar todas sus cuentas en redes sociales para proteger su integridad personal.

Posiciones institucionales y duelo deportivo

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, convocó una rueda de prensa para abordar la situación con transparencia y claridad institucional. El directivo confirmó que el club está solicitando asistencia profesional especializada para apoyar a los jugadores, sus familias y al cuerpo técnico. Esta medida es crucial dado que nunca antes habían enfrentado una tragedia de tal magnitud dentro de la institución blanquiazul. Miñambres declaró que vivirán una semana de luto oficial mientras procesan la pérdida del jugador.

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Homenaje póstumo y solidaridad de la liga

La Liga de Fútbol Profesional ha coordinado gestos de apoyo para respetar la memoria del futbolista fallecido. El Club Granada mostró solidaridad aplazando el encuentro programado para el próximo sábado, fecha que ahora se dedicará al homenaje póstumo de Jesús De Miguel. Este gesto permite que el deporte rinda tributo adecuado sin interrumpir prematuramente el proceso de duelo. Los organizadores aseguran que llevarán el recuerdo del jugador siempre en el corazón de la comunidad futbolística.

Implicaciones legales y riesgo deportivo

La discusión pública se centra en dónde termina el riesgo inherente al deporte y comienza la responsabilidad penal o civil. Algunos expertos sugieren que la justicia debe determinar si la conducta excedió los límites aceptables de seguridad deportiva. Por el momento, se presume que no hubo intención de causar daño al rival durante la acción de juego. La evolución de esta investigación dependerá de los hallazgos técnicos y forenses que determinen la naturaleza exacta del contacto físico.