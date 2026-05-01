Policía Metropolitana captura a alias ‘Kike’ por porte ilegal de armas en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de un hombre identificado como ‘Kike’, de 26 años, por porte ilegal de armas de fuego. El detenido fue interceptado en el barrio El Prado mientras intentaba evadir un control policial. Además, se investiga su posible participación en otros delitos contra la seguridad ciudadana. La Policía destacó que, en lo que va del año, se han incautado 221 armas y realizado más de 2.500 capturas en la ciudad.

En el marco de operaciones contra el porte ilegal de armas de fuego y con el objetivo de proteger la vida de los ciudadanos, la Policía Metropolitana informó sobre la captura de alias ‘Kike’ en las cercanías del barrio El Prado.

Según los reportes policiales, el detenido se desplazaba en una motocicleta cuando observó los controles que las patrullas de vigilancia realizaban en la Avenida Crisanto Luque, lo que lo llevó a intentar evadirlos. Sin embargo, las autoridades lograron interceptarlo en la carrera 22 del mencionado barrio. Durante el procedimiento, se le encontró en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo pistola, junto con un cargador y cinco cartuchos sin percutir.

El indiciado, identificado como ‘Kike’, de 26 años y originario de Cartagena, fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte ilegal de armas. Además, se investiga si el capturado estaría involucrado en otros hechos que afectan la seguridad ciudadana en la zona.

El comandante del segundo distrito de Policía en Cartagena, teniente coronel Alejandro Salgado Cárdenas, destacó que, como parte de esta ofensiva contra el porte ilegal de armas, se han capturado a 245 personas y se han incautado 221 armas, lo que, según el oficial, representa vidas salvadas. De acuerdo con cifras oficiales, la Policía ha realizado este año en Cartagena y sus corregimientos un total de 2.562 capturas.

De estas, 1.230 han sido por tráfico de estupefacientes, 30 por homicidio, más de 30 por extorsión y 362 por hurto. La Policía Nacional de Colombia hace un llamado a la comunidad de la capital bolivarense para que siga cooperando de manera anónima y con información veraz, a través de las líneas 123 y 3213946246, el correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co o la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363





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