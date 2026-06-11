Policía Metropolitana captura a 'Karita', delincuente peligroso, en Olaya Herrera con pistola

La Policía Metropolitana capturó a un sujeto conocido como 'Karita', un delincuente peligroso, en Olaya Herrera mientras andaba sospechosamente por una calle en horas de la noche. El individuo fue interceptado en desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio. La captura se realizó en el sector Ricaurte, del barrio Olaya Herrera, mediante actividades de registro y control realizadas durante la noche. La Policía Metropolitana incautó una pistola tipo Browning FN calibre 9 milímetros, junto con siete cartuchos sin percutir, y el sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El sujeto conocido como 'Karita', un delincuente peligroso capturado por la Policía Metropolitana en Olaya Herrera , fue interceptado sospechosamente mientras andaba por una calle en horas de la noche.

La captura se realizó en desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio. El individuo, de 38 años y originario de Cartagena, fue encontrado con una pistola tipo Browning FN calibre 9 milímetros, junto con siete cartuchos sin percutir. La pistola incautada será sometida a cotejo balístico para establecer si ha sido utilizada en hechos delictivos.

El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y está a la espera de las audiencias preliminares ante un juez de Control de Garantías. La Policía Metropolitana ha capturado a 359 personas y ha incautado 312 armas de fuego en su ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, lo que representa vidas salvadas.

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