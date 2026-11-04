Policía Metropolitana lamenta muerte de patrullero en Estación Villa y promete justicia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá prometió llevar a la justicia a los responsables de la muerte de un patrullero de 27 años en Estación Villa, Medellín.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá expresó su profundo luto por el asesinato de un oficial de 27 años ocurrido en el sector de Estación Villa, ubicado en el Centro de Medellín. El comandante de esta fuerza policial se comprometió públicamente a que los autores intelectuales y materiales de este ataque serán llevados ante la justicia colombiana.

Detalles del ataque sicarial en Estación Villa

El uniformado perdió la vida mientras cumplía su deber constitucional con valentía y determinación frente a la criminalidad. Según las versiones preliminares, el policía fue alcanzado por un disparo durante el enfrentamiento. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Este sacrificio honra el uniforme y refleja el compromiso diario de miles de policías que arriesgan sus vidas por proteger a la ciudadanía.

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Posiciones oficiales y rechazo del alcalde

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, rechazó firmemente la muerte del agente y confirmó que mantuvo contacto desde la madrugada con el comandante de la Policía Metropolitana. El mandatario aseguró que no descansarán hasta identificar a los responsables directos y a toda la estructura criminal involucrada. Gutiérrez señaló que, según lo observado, la violencia responde a un enfrentamiento entre estructuras criminales que disputan el control de una zona específica.

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Víctimas civiles y operativo de seguridad

Las fuentes extraoficiales indican que el ataque dejó como saldo adicional la muerte de dos hombres cuya identidad está pendiente de verificación. Otras tres personas resultaron heridas con arma de fuego y fueron atendidas en centros médicos, aunque estas cifras podrían ajustarse conforme avance la investigación. Como respuesta inmediata, se activó un plan candado para cerrar las rutas de salida y localizar a los implicados en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

Compromiso institucional y búsqueda de culpables

El comandante de la Policía Metropolitana afirmó que la institución empleará todas sus capacidades operativas para identificar, ubicar y procesar legalmente a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho violento. Las autoridades esperan esclarecer los motivos exactos del ataque y confirmar la identidad de todas las víctimas en las próximas horas.