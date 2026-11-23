La Policía Nacional detuvo a 31 individuos en Cartagena por delitos contra la vida y la propiedad. Se incautaron armas y estupefacientes para fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

La Policía Nacional ejecutó una serie de operaciones tácticas durante el fin de semana en la ciudad de Cartagena, logrando detener a 31 individuos implicados en actividades delictivas. De este total, 29 fueron capturados en flagrancia mientras cometían sus crímenes, mientras que dos personas más fueron arrestadas mediante órdenes judiciales vigentes. Estos resultados constituyen una prueba directa de la ofensiva institucional vigente para blindar la seguridad y proteger la vida de la comunidad cartagenera.

Mecanismos de captura y delitos desarticulados

Los procedimientos policiales permitieron desmantelar redes criminales diversas, con cifras precisas que evidencian la gravedad de los hechos. La fuerza pública arrestó a ocho personas por porte ilegal de armas de fuego, una cifra significativa que indica la proliferación de este delito. Siete individuos fueron detenidos por tráfico de estupefacientes, lo que interrumpe cadenas de distribución en la zona. Cuatro personas fueron capturadas por hurto, mientras que un detenido respondió por lesiones personales y once más fueron aprehendidos por la comisión de otros delitos no especificados en detalle.

Also read Video: camioneta perdió el control y protagonizó aparatoso accidente en Cartagena

Desmantelamiento de arsenales y sustancias ilícitas

Las incautaciones fueron cuantiosas y representan un golpe directo a la capacidad operativa de los grupos criminales. Las autoridades decomisaron un total de ocho armas de fuego, elementos que hubieran podido ser utilizados para actos violentos. Adicionalmente, se retiraron de la circulación 93 armas blancas, herramientas comunes en delitos callejeros. En materia de narcóticos, la policía retuvo 620 dosis de estupefacientes, que incluían marihuana, base de coca, tusi y cocaína, evitando así su venta y consumo en las calles.

Posiciones institucionales y compromiso de seguridad

El Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, declaró que las acciones despliegan capacidades operativas y preventivas en distintos sectores. El mando policial afirmó que se trabajará de manera articulada con las autoridades locales para fortalecer la seguridad y brindar tranquilidad. La institución enfatiza que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener estos niveles de efectividad contra la delincuencia organizada y el crimen común en la región.

Advertisement

Custodia judicial y consecuencias para los detenidos

Todo el material decomisado, incluyendo armas y estupefacientes, fue puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procesos legales correspondientes. Los 31 capturados deberán responder ante la autoridad judicial competente por los delitos específicos que se les atribuyen en cada caso. Las acciones también incluyeron la imposición de 281 comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, buscando regular la convivencia social.

La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación que afecte la paz pública. Los ciudadanos pueden contactar a la Línea de Emergencia 123 o enviar información al correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co. Esta colaboración activa es considerada un pilar esencial para continuar obteniendo resultados positivos en la lucha contra la criminalidad y garantizar un entorno seguro para residentes y turistas.