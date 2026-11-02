Policía Nacional captura a ciudadano británico con arma de fuego en Medellín

La Policía Nacional de Colombia detuvo a un hombre de nacionalidad británica en el Parque Lleras de Medellín por portar una pistola, silenciador y municiones sin autorización legal.

El capitán de 38 años de nacionalidad británica fue detenido en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional en el sector del Parque Lleras, localizado en la comuna de El Poblado, Medellín. La captura se produjo durante un procedimiento de registro y control rutinario que realizó el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, el cual fue interrumpido cuando se halló un arma de fuego, un silenciador, dos proveedores y 24 cartuchos de munición en el equipaje del sujeto.

Detalles de la Operación y hallazgos

Los uniformados abordaron al extranjero para efectuar una inspección de rutina, procedimiento que derivó en la intervención de una maleta donde se encontraron los elementos ilegales. Ante la interrogante sobre la documentación que acreditara la tenencia legal del armamento, el ciudadano manifestó que no contaba con los permisos requeridos por la ley. Este acto constituyó la base legal para proceder a su captura inmediata por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Contexto migratorio y antecedentes legales

Además de la infracción portuaria, las autoridades realizaron verificaciones exhaustivas sobre la situación migratoria del detenido en Colombia. Según información preliminar, el hombre había ingresado al país en enero de 2025 con un permiso de estancia inicial de 90 días. Sin embargo, el 7 de julio de ese mismo año, recibió una sanción económica por parte de la autoridad migratoria debido a su permanencia irregular en el territorio nacional, lo que agrava su perfil legal ante las instancias competentes.

Posición oficial del alcalde Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó públicamente el procedimiento a través de una publicación en su cuenta de X, destacando la eficacia de los controles permanentes en el Parque Lleras. El mandatario señaló que se capturó a un ciudadano británico que llevaba una pistola, un silenciador, dos proveedores y 24 cartuchos sin la documentación legal del arma, reiterando que las normas deben cumplirse sin distinción de nacionalidad.

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Análisis forense y próximos pasos judiciales

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la pistola y los demás elementos incautados fueron sometidos a análisis técnicos e inspecciones de laboratorio de criminalística. Estas pruebas buscan establecer las condiciones de funcionamiento del arma y determinar si los elementos encontrados podrían estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en Medellín. El coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el ciudadano británico fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso correspondiente.

Impacto en la seguridad turística de El Poblado

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Convivencia reiteró que los operativos de registro y control continuarán en El Poblado, especialmente en sectores de alta afluencia de turistas y visitantes. El objetivo central de estas acciones es prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de residentes, comerciantes y ciudadanos en la capital antioqueña, reforzando la percepción de orden público en las zonas comerciales más importantes de la ciudad.