Policía Nacional captura a tres por delitos de armas en Atlántico, recuperan vehículo y arma

La Policía Nacional, en el Departamento del Atlántico, logró la captura en flagrancia de tres hombres por delitos de armas ymireció un vehículo y una arma

"Dando un golpe contundente a las estructuras delincuenciales y trabajando por la seguridad y convivencia ciudadana, la Policía Nacional en el Departamento del Atlántico logró la captura en flagrancia de tres por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y receptación en el municipio de Sabanagrande", dijo el teniente coronel Manuel Moreno Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana (E).

Agregó que, en el marco de los controles desplegados para contrarrestar los delitos de alto impacto, a través de unidades adscritas al Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT), logró la captura en flagrancia de tres hombres de 31, 23 y 18 años de edad, respectivamente, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación. Según el teniente coronel Moreno, los hechos se registraron en el sitio conocido como la trocha El Matadero, donde nuestras unidades policiales realizaban labores de control y observaron a tres ciudadanos movilizándose en un vehículo en actitud sospechosa.

Indicó que al momento de practicarles un registro personal y verificar los antecedentes del automotor, se les halló en su poder un arma de fuego se estableció que el vehículo presentaba reporte por hurto. Los capturados, junto con la arma de fuego y el vehículo recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les atribuyen.

Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad, a través de la línea de emergencia garantizando absoluta reserva





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