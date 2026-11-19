La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró la captura de cuatro personas en Antioquia por el delito de uso de documento falso durante operativos viales.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha logrado la captura de cuatro personas en el departamento de Antioquia por el delito de uso de documento falso. Las detenciones se produjeron como resultado de actividades de registro, control y verificación de antecedentes realizados en diversos puntos del departamento. Las autoridades no han revelado detalles sobre las identidades de los capturados ni los lugares exactos de los procedimientos.

Operativos de control en corredores viales

Estas acciones se enmarcan en los planes de control que la institución mantiene de manera permanente sobre los corredores viales de Antioquia. Los uniformados verifican la documentación de conductores y vehículos, contrastando los antecedentes de las personas en las bases de datos oficiales. Esta práctica se ha convertido en una herramienta clave para detectar irregularidades en las vías y garantizar la seguridad en el departamento.

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Legalidad y sanciones por documentos apócrifos

El delito de uso de documento falso está tipificado en el Código Penal colombiano y castiga a quien hace uso de un documento público o privado que ha sido alterado o falsificado. Esta conducta puede llevar a penas de prisión. La falsificación y el uso de documentos apócrifos responde en muchos casos a la intención de evadir responsabilidades legales, ocultar antecedentes judiciales o eludir comparendos de tránsito.

Identificación de requeridos por la justicia

La verificación de antecedentes en los puestos de control permite identificar a personas requeridas por la justicia o con documentación irregular. Las autoridades suelen detectar este tipo de hechos durante los controles de rutina, cuando la cédula, la licencia de conducción o los papeles de un vehículo no superan la verificación. Estos resultados fortalecen las acciones operativas y de control encaminadas a contrarrestar las conductas delictivas.

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Situación jurídica y próximas audiencias

Por el momento, las autoridades no entregaron más detalles sobre la identidad de las cuatro personas capturadas, ni sobre los puntos exactos del departamento donde se dieron los procedimientos. Tampoco se conoció qué tipo de documentos habrían sido falsificados en cada caso. Estos datos podrían conocerse en las próximas horas, cuando las autoridades competentes adelanten las audiencias correspondientes y se defina la situación judicial de los cuatro capturados.

Continuidad de las medidas de seguridad vial

Los puestos de control de la Seccional de Tránsito y Transporte se instalan de manera permanente en los principales corredores viales de Antioquia, como la vía Medellín-Bogotá, la Autopista Norte y las salidas del Valle de Aburrá. Allí los uniformados revisan licencias de conducción, tarjetas de propiedad, seguros obligatorios y demás documentos exigidos por la ley. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que portar o usar documentos falsos es un delito y que las verificaciones en las vías continuarán en los próximos días.