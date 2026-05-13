Policía Nacional captura mujer intentando ingresar sustancias ilegales en estación de Policía de La Paz, Cesar

La mujer, identificada como ya sea alias Jafre, sería presunta asesina de Gabriel Acosta, hincha del Junior.

En medio de los estrictos controles de seguridad que se realizan durante las jornadas de visitas a personas privadas de la libertad, la Policía Nacional capturó a una mujer de 42 años que presuntamente intentaba ingresar sustancias estupefacientes en la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar.

El procedimiento tuvo lugar en las instalaciones policiales ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, donde uniformados adelantaban labores de registro preventivo a los elementos que serían entregados a los detenidos





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