Policía Nacional confirma muerte de Jaime Andrés García en atentado en Algeciras

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del patrullero Jaime Andrés García Moreno tras un ataque con motocicleta-bomba en Algeciras, Huila, el 1 de noviembre.

La Policía Nacional de Colombia confirmó oficialmente el fallecimiento del patrullero Jaime Andrés García Moreno. Este uniformador perdió la vida como consecuencia de las graves heridas sufridas durante un atentado terrorista con motocicleta-bomba ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en el municipio de Algeciras, departamento de Huila. La institución lamentó profundamente la tragedia y describió el ataque como un acto cobarde que costó la vida de un servidor público comprometido con su vocación.

Contexto del atentado terrorista en Huila

El evento violento tuvo lugar a la medianoche, en pleno desarrollo de las celebraciones del Halloween. La explosión se registró específicamente en la zona rosa del municipio, frente al establecimiento comercial Las Palmitas. En ese momento, uniformados de la Policía Nacional estaban realizando actividades rutinarias de registro, vigilancia y control. El alcalde de Algeciras, Alexánder Martínez, explicó que la presencia policial respondía a labores habituales debido a la concentración de establecimientos nocturnos y la alta afluencia de personas durante la celebración festiva.

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Despliegue operativo y sospechosos del ataque

Según las primeras hipótesis de los investigadores, el artefacto explosivo fue instalado sobre una motocicleta que permanecía estacionada en el sector afectado. La Policía Nacional ha informado que desplegó acciones operativas intensivas para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este acto criminal. Por el momento, las sospechas recaen sobre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, quienes fueron mencionadas directamente por la institución como presuntas autoras intelectuales del ataque.

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Primer víctima y segundo fallecimiento confirmado

El patrullero Jaime Andrés García Moreno falleció en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Su muerte representa la segunda baja fatal en este incidente, ya que el primer uniformado en perder la vida ese mismo día 1 de noviembre fue el patrullero Julián Esmith Castaño López. Castaño López contaba con una trayectoria de 20 años al servicio de la Policía Nacional. La institución resaltó que ambos uniformadores lucharon por sus vidas con la misma fortaleza y valentía con la que honraron su uniforme durante todo este tiempo.

Posición del gobierno y estado de los lesionados

El presidente de Huila, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de su cuenta en la red social X. Indicó que persiguirán a los asesinos hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Afirmó que no habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra los uniformados y la tranquilidad de los colombianos. Mientras tanto, otro uniformado y cuatro civiles sobreviven con serias lesiones en el mismo centro médico de Neiva. La Policía Nacional prometió que el sacrificio de los caídos no quedará en el olvido y que sus capacidades continúan desplegadas para llevar a los responsables ante la justicia.