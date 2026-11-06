Policía Nacional de Antioquia presenta balance histórico con 135 años y cifras de seguridad

La Policía Nacional celebra 135 años en Antioquia con 11.587 capturas y reducción del 26% en homicidios, marcando un hito en la seguridad ciudadana tras operaciones efectivas.

La Policía Nacional de Antioquia celebra su 135 aniversario institucional presentando un balance operativo sin precedentes que refleja un cambio significativo en el perfil de seguridad de la región. Durante este período conmemorativo, la fuerza pública ha logrado capturar a más de 11.500 individuos, recuperado miles de vehículos y armas, y ha reducido drásticamente los índices principales de criminalidad en todo el departamento. Estas cifras consolidan los resultados de las acciones estratégicas que la institución lleva a cabo para desglosar las estructuras delincuenciales, afectar las economías ilegales que sustentan la violencia y fortalecer la protección de los ciudadanos.

Resultados Operativos y Reducción de Delitos

Los datos oficiales revelan un desempeño operativo robusto con un total de 11.587 capturas registradas durante el periodo evaluado. De este total significativo, 10.420 detenciones se realizaron en flagrancia, lo que demuestra la capacidad de reacción inmediata de las unidades patrulleras, mientras que 1.167 personas fueron capturadas mediante orden judicial, evidenciando el éxito en las fases de investigación previa. Para complementar estas intervenciones directas, las autoridades ejecutaron 565 allanamientos con el objetivo de desarticular redes criminales y recuperar evidencia.

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El decomiso de material ilícito también fue cuantioso y relevante para la seguridad pública. Las fuerzas policiales incautaron 577 armas de fuego de diversa tipología, desmantelando arsenales que amenazaban la vida en las comunidades. Adicionalmente, se decomisaron 9,3 toneladas de estupefacientes, golpeando severamente los circuitos de comercialización de drogas. En el ámbito de la propiedad privada, la recuperación de 1.920 vehículos constituye un avance considerable contra el hurto de automotores y su posterior comercialización ilegal, una problemática que afectaba directamente a los hogares antioqueños.

Impacto Directo en Indicadores de Seguridad

La labor operativa se ha traducido en mejoras tangibles y medibles en los indicadores de seguridad ciudadana. La institución reporta una disminución del 26 % en los homicidios, un resultado crítico que indica un freno a la violencia letal que ha caracterizado zonas conflictivas. Paralelamente, se observa una reducción del 15 % en el hurto de automotores, lo cual protege el patrimonio de los conductores y reduce la movilidad de delincuentes en las vías.

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Otras categorías delictivas también muestran retrocesos favorables gracias a las estrategias de vigilancia. El hurto de motocicletas ha disminuido en un 13 %, mejorando la sensación de seguridad en los desplazamientos urbanos y rurales. Asimismo, el hurto a residencias registra una caída del 13 %, permitiendo que los habitantes de Antioquia tengan una mayor tranquilidad en sus hogares. Estos avances son el producto de acciones de vigilancia, investigación criminal e inteligencia policial enfocadas preventivamente en proteger a las comunidades más vulnerables.

Historia y Evolución de la Institución

La conmemoración de estos 135 años marca un recorrido histórico desde la fundación oficial de la Policía Nacional, establecida el 5 de noviembre de 1891, durante el gobierno del presidente Carlos Holguín. La estructura inicial contó con el aporte fundamental del comisario francés Juan María Marcelino Gilibert, quien fue contratado específicamente para estructurar, organizar y capacitar al nuevo cuerpo policial. En sus inicios, la institución estaba conformada únicamente por 300 gendarmes distribuidos en tres compañías, con una presencia habitual concentrada en Bogotá y bajo la estricta dependencia del Ministerio de Gobierno.

Desde aquel origen modesto, la Policía Nacional ha evolucionado hasta tener una presencia física y operativa en todo el territorio nacional. Sus capacidades han madurado para enfrentar fenómenos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión sistemática, el cibercrimen y la delincuencia transnacional. Esta transformación refleja la adaptación de la institución a los retos de seguridad que han surgido a lo largo de más de un siglo y medio de servicio público.

Estrategias Futuras y Atención al Ciudadano

Los objetivos a futuro de la Policía Nacional en Antioquia se centran en modernizar sus capacidades tecnológicas, fortalecer la transparencia y la integridad institucional, y garantizar la protección de sus propios integrantes. Asimismo, buscan ofrecer un servicio de policía más cercano y efectivo a la ciudadanía. Para ello, mantienen vigentes estrategias de prevención como la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura (PAIS) y la campaña contra la extorsión 'Yo no pago, yo denuncio', ambas dirigidas a la población general.

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Para facilitar la interacción directa con la comunidad, la entidad en Medellín cuenta con una Oficina de Atención al Ciudadano. La población puede presentar peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio policial y sugerencias de manera presencial en la calle 48 No. 55 - 56, en la Estación de Policía Candelaria. También se ofrece este servicio de manera virtual a través de los canales digitales oficiales, asegurando que la ciudadanía tenga una vía efectiva para participar en la gestión de la seguridad pública.