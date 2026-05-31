Policía Nacional desplegada en Córdoba para garantizar elecciones seguras

La Policía Nacional en el departamento de Córdoba ha activado su Plan Democracia ‘Voto Seguro’ para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del derecho al voto en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

Este domingo 31 de mayo, los colombianos elegirán a su nuevo Presidente de la República. La fuerza pública está desplegada en los diferentes departamentos del Caribe para garantizar la seguridad en los puntos de votación.

En el marco de las elecciones de este domingo 31 de mayo, la Policía Nacional en el departamento de Córdoba tiene activo su Plan Democracia ‘Voto Seguro’, una estrategia orientada a garantizar la seguridad, la transparencia del proceso electoral y el libre ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos





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