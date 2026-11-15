Policía Nacional incauta 1.680 kilos de cocaína en Urabá con destino a Bélgica

La Policía Nacional desarticuló un intento de envío de 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en banano hacia el puerto de Amberes, valorado en 52 millones de dólares.

La Policía Nacional desmanteló una importante operación de narcotráfico en el puerto de Urabá, Antioquia, tras incautar 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína. El material ilícito fue descubierto durante una inspección rigurosa a un contenedor marítimo que transportaba una carga comercial de cajas de banano.

El cargamento tenía como destino final el puerto de Amberes en Bélgica, una ruta comercial que las organizaciones criminales utilizan frecuentemente para exportar estupefacientes hacia mercados internacionales en Europa. Esta intervención se enmarca dentro de la Estrategia Esmeralda, una iniciativa estratégica diseñada para interceptar grandes volúmenes de drogas antes de su salida del país.

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Mecanismo de detección y tecnología portuaria

El hallazgo se logró gracias al análisis exhaustivo de imágenes de escáner, una tecnología clave que permite visualizar el interior de los contenedores sin necesidad de abrirlos físicamente. Este proceso fue liderado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la cual identificó anomalías estructurales en la carga que justificaron una inspección más profunda.

La Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos (CASOB) fue la unidad encargada de realizar el análisis preliminar de las imágenes. Este equipo técnico estableció con precisión que el contenedor en cuestión debía ser sometido a una inspección intrusiva, lo que desencadenó la intervención directa de las fuerzas de seguridad en el sitio.

Una vez autorizada la revisión física, la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario Urabá se encargó de ejecutar el procedimiento. Contaron con el apoyo logístico y operativo del Grupo Móvil de Intervención, garantizando que la inspección se realizara con los protocolos de seguridad adecuados para prevenir cualquier riesgo durante la manipulación de la carga sospechosa.

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Ubicación específica de las 1.680 kilos de cocaína

Durante la inspección intrusiva, los uniformados descubrieron que los 1.680 kilos de clorhidrato de cocaína estaban meticulosamente ocultos. La droga fue escondida dentro de cajas de banano, distribuidas estratégicamente entre cuatro pallets específicos dentro de un contenedor tipo Open Side.

El diseño del contenedor Open Side, caracterizado por tener varias puertas laterales, facilitó el acceso de los inspectores una vez que se identificaron las zonas de ocultamiento. Los uniformados lograron localizar el material ilícito mezclado con la fruta legítima, demostrando la sofisticación con la que las redes criminales intentan burlar los controles aduaneros.

Este tipo de ocultamiento es una de las modalidades más comunes en el tráfico internacional, donde se utilizan productos agrícolas de alta demanda, como el banano, como camuflaje para pasar desapercibidos en las cadenas de suministro globales. La efectividad de esta medida se debe a la capacidad de los escáneres para detectar densidades distintas a las de la fruta natural.

Impacto financiero y bloqueo de 52 millones de dólares

La incautación representa un golpe financiero significativo para las organizaciones narcotraficantes, ya que el valor estimado de la droga decomisada asciende a 52 millones de dólares. Este botín representaba los fondos que las estructuras criminales habían destinado para financiar sus operaciones y expandir su influencia en los mercados europeos.

Al evitar que esta sustancia llegara a la circulación, la Policía Nacional también interrumpió la oferta de más de 4,2 millones de dosis de cocaína. Esta cifra refleja el impacto directo en la salud pública y la seguridad, al impedir que la mercancía fuera fraccionada y vendida en mercados ilegales de consumo dentro de Bélgica y otros destinos finales.

La eliminación de 52 millones de dólares de la economía ilegal no solo priva a los narcotraficantes de recursos, sino que también desestabiliza las finanzas de las bandas que dependen de este comercio para mantener su poder operativo y corruptor en la región de Urabá y otros puntos estratégicos del país.

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Posición oficial del director William Castaño Ramos

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, enfatizó la crucial importancia de la tecnología en estas operaciones. Aseguró que este resultado evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y operacionales en los puertos del país para enfrentar las nuevas modalidades del narcotráfico.

Castaño Ramos declaró que el trabajo articulado de los uniformados, combinado con el análisis de imágenes de escáner y la inspección especializada, permite a la institución anticiparse a las tácticas de ocultamiento. Su liderazgo se centra en la innovación constante para mantener una ventaja técnica sobre las organizaciones que intentan enviar drogas ilícitas al exterior.

Las declaraciones del director general subrayan que la lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino de inteligencia y tecnología aplicada. La capacidad de leer las imágenes de los escáneres con precisión es lo que diferencia las operaciones exitosas de aquellas que permiten la evasión de las cargas ilegales.

Próximos pasos y refuerzo de controles portuarios

La Policía Nacional ha anunciado que continuará reforzando los controles en las terminales portuarias mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. El objetivo estratégico es impedir que las organizaciones criminales sigan utilizando las cadenas de comercio exterior como vehículos para el tráfico internacional de estupefacientes.

Se mantendrán labores intensivas de inteligencia y inspecciones especializadas en los puntos de entrada y salida del país. Esta estrategia busca cerrar las brechas que los narcotraficantes explotan, asegurando que los productos legales, como el banano exportado, no sean utilizados como tapaderas para actividades delictivas.

El éxito en Urabá sirve como precedente para aplicar los mismos protocolos de detección en otros puertos y aeropuertos del territorio nacional. La institución reafirma su compromiso con la seguridad económica y la protección del comercio legítimo frente a la infiltración del crimen organizado.