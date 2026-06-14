Policía Nacional incauta 621 mil dosis de droga y captura a presunto traficante en Sucre

Una operación policial en el corredor Planeta Rica‑Sincelejo permite la captura de un sospechoso y la incautación de 64 paquetes de narcóticos, equivalentes a 621.333 dosis, con un valor estimado superior a 7.456 millones de pesos, marcando un fuerte golpe a las finanzas del crimen organizado.

En una contundente demostración de la capacidad operativa de la Policía Nacional, se llevó a cabo una intervención que ha sido calificada como uno de los mayores éxitos recientes en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Sucre .

El operativo tuvo lugar en el estratégico corredor vial que conecta Planeta Rica con Sincelejo, una ruta frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para trasladar mercancías ilícitas. Durante una inspección rutinaria, los uniformados identificaron a un individuo que transportaba un contenedor sospechoso, el cual presentaba indicios claros de haber sido modificado para encubrir un alijo de estupefacientes.

Al proceder al registro exhaustivo del contenedor, los agentes descubrieron 64 paquetes que contenían una sustancia ilícita, cuidadosamente ocultos en una caleta de doble separador diseñada para pasar desapercibida ante los métodos de inspección habituales. La cantidad de droga incautada ascendía a 621.333 dosis, una cifra que, de haber llegado a los mercados callejeros, habría generado un incremento significativo en la oferta de drogas y, en consecuencia, un aumento de la violencia y la adicción en la región.

El impacto económico del operativo también resultó ser notable. Según los peritos de la unidad antidrogas, el valor de mercado de la mercancía incautada supera los 7.456 millones de pesos, lo que supone un golpe directo a las finanzas de las estructuras criminales que operan en la zona. La pérdida de este capital ilícito debilita la capacidad de estas organizaciones para financiar otras actividades delictivas, como el reclutamiento de sicarios, la compra de armas y la corrupción de autoridades locales.

Además, la captura del presunto responsable, detenido en el mismo momento en que se descubría el cargamento, permite a los investigadores profundizar en la red de abastecimiento y distribución, con la posibilidad de desmantelar otros nodos de la cadena delictiva que aún permanecen activos. Las autoridades reiteraron que esta operación es parte de una ofensiva más amplia que se está desarrollando en varios departamentos del país, con el objetivo de interrumpir los flujos de drogas desde su origen hasta su destino final.

La Policía Nacional destacó la importancia de la cooperación interinstitucional, la utilización de tecnología de punta para la detección de ocultamientos y el entrenamiento especializado de los efectivos en técnicas de inspección y análisis de inteligencia. Asimismo, se hizo un llamado a la población para que siga colaborando con la fuerza pública, reportando actividades sospechosas y apoyando las campañas de prevención y educación sobre los riesgos del consumo de drogas.

Con acciones como esta, se refuerza la seguridad y se protege el bienestar de los ciudadanos, demostrando que el estado está comprometido con la erradicación del narcotráfico y la construcción de un futuro libre de violencia y adicción





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