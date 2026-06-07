Policía Nacional reporta normalidad en carreteras pero expresa preocupación por motociclistas

La Policía Nacional reportó normalidad en las principales carreteras del país durante el puente festivo, pero expresó su preocupación por el alto número de motociclistas que pierden la vida en accidentes de tránsito. Las autoridades reiteraron su preocupación por las cifras de siniestralidad que involucran a motociclistas. El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alonso Parra Archila, aseguró en entrevista que las carreteras del país registran un comportamiento estable y que los principales corredores viales de salida de Bogotá mantienen una movilidad fluida. Se movilizaron cerca de 140.000 vehículos en Bogotá, 850.000 en Cundinamarca y más de un millón en todo el territorio nacional. Para este sábado, las autoridades esperan que continúe el alto flujo vehicular en las diferentes carreteras del país. Respecto a la vía al Llano, uno de los corredores con mayor tránsito durante los puentes festivos, el coronel Parra señaló que la movilidad transcurre con normalidad luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas días atrás. El próximo lunes se implementará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. El principal llamado de las autoridades estuvo dirigido a los motociclistas. El director de Tránsito advirtió que este grupo continúa siendo el más afectado por los siniestros viales en Colombia. El 66 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito durante lo corrido de 2026 corresponden a conductores o acompañantes de motocicleta. Por esta razón, la Policía lanzó la campaña 'No más excusas en la vía', con la que busca promover el uso adecuado del casco, el respeto por los límites de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito. Se recomienda planear sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías y atender las indicaciones de los organismos.

La Policía Nacional reportó normalidad en las principales carreteras del país durante el puente festivo, pero expresó su preocupación por el alto número de motociclistas que pierden la vida en accidentes de tránsito .

Las autoridades reiteraron su preocupación por las cifras de siniestralidad que involucran a motociclistas. El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alonso Parra Archila, aseguró en entrevista que las carreteras del país registran un comportamiento estable y que los principales corredores viales de salida de Bogotá mantienen una movilidad fluida. Se movilizaron cerca de 140.000 vehículos en Bogotá, 850.000 en Cundinamarca y más de un millón en todo el territorio nacional.

Para este sábado, las autoridades esperan que continúe el alto flujo vehicular en las diferentes carreteras del país. Respecto a la vía al Llano, uno de los corredores con mayor tránsito durante los puentes festivos, el coronel Parra señaló que la movilidad transcurre con normalidad luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas días atrás. El próximo lunes se implementará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

El principal llamado de las autoridades estuvo dirigido a los motociclistas. El director de Tránsito advirtió que este grupo continúa siendo el más afectado por los siniestros viales en Colombia. El 66 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito durante lo corrido de 2026 corresponden a conductores o acompañantes de motocicleta.

Por esta razón, la Policía lanzó la campaña 'No más excusas en la vía', con la que busca promover el uso adecuado del casco, el respeto por los límites de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito. Se recomienda planear sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías y atender las indicaciones de los organismos





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