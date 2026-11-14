Policía Nacional rescata a dentista secuestrado en Cúcuta en operación del GAULA

La Policía Nacional, a través del GAULA, rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos tras su secuestro en Cúcuta. Fueron capturados tres sospechosos vinculados al grupo Tren de Aragua.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó mediante su cuenta oficial en la plataforma X que la Policía Nacional logró rescatar sin lesiones al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos. La operación exitosa se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta, departamental de Norte de Santander, donde el profesional había sido retenido durante varios días. El anuncio presidencial se realizó el sábado, 14 de noviembre, poco después de que las unidades especiales recuperaran la libertad del secuestrado.

Detalles de la Operación y Capturas

Brandon Fermín Olivares Cobos fue secuestrado en las primeras horas de la mañana del viernes, 13 de noviembre. Durante el operativo de rescate, ejecutado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, conocido por sus siglas GAULA, las fuerzas del orden lograron detener a tres individuos implicados en el delito. Entre los capturados se identifica al conductor de un vehículo de servicio público que habría participado en la sustracción, además de dos personas que presuntamente cumplían funciones de custodia sobre la víctima mientras estaba privada de su libertad.

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Exigencia Extorsiva y Vínculo Criminal

Según los datos proporcionados por el mandatario, los responsables del hecho exigían la suma de 100 millones de pesos a cambio de la liberación del dentista. La denuncia presentada por el padre de la víctima revela que los autores se identificaron como miembros del grupo delincuencial organizado conocido como Tren de Aragua. Esta asociación criminal ha sido señalada por diversas autoridades de operar con alta capacidad de fuego y organización territorial en varias regiones del país.

Desalojo de Evidencias y Armas

Como resultado directo de la intervención policial en Cúcuta, se incautaron varios elementos probatorios y armas blancas. La policía se apropió de un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores con municiones, tres teléfonos celulares y el taxi que habría sido utilizado como instrumento para cometer el secuestro. Las autoridades verificaron que Brandon Fermín Olivares Cobos no presentaba ningún tipo de herida física tras ser localizado y rescatado por los efectivos del GAULA.

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Abelardo de la Espriella utilizó la declaración oficial para reconocer explícitamente el trabajo de los uniformados que participaron en el procedimiento. El jefe de Estado reiteró el compromiso institucional de las autoridades colombianas frente a la lucha contra los delitos de secuestro y extorsión, calificando el resultado como un éxito operativo que pone fin a la angustia de la familia de la víctima.

Situación Judicial y Próximos Pasos

Tras ser capturados, los tres individuos quedaron a disposición inmediata de las autoridades competentes para iniciar los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la red operativa del grupo Tren de Aragua en la zona y asegurar que los hechos sean esclarecidos ante la justicia. El caso queda registrado como una resolución exitosa de la Policía Nacional en el norte del país.