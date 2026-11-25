La Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas Militares liberaron a diez rehenes tras un operativo de 18 horas en un almacén de la capital de Bolívar.

La Policía Nacional de Colombia ejecutó una operación de alto perfil en la capital del departamento de Bolívar, resultando en la liberación exitosa de múltiples rehenes. El rescate concluyó tras aproximadamente 18 horas de negociación y despliegue táctico, con todos los secuestrados encontrados sanos y salvos. Este logro operacional demuestra la efectividad de la coordinación interinstitucional en contextos de alta crisis.

El incidente inició la mañana del martes 24 de noviembre, alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando individuos armados tomaron el control de un almacén perteneciente a una cadena comercial. Desde ese momento, las autoridades iniciaron un cerco estratégico que culminó sobre la 2:00 de la madrugada del miércoles siguiente. La duración de la crisis permitió a los equipos especializados analizar el terreno y planificar la entrada de los comandos.

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Despliegue táctico del COPES y comandos Jungla

El Comando de Operaciones Especiales (COPES) de la Policía Nacional lideró el asalto final junto con los comandos Jungla. Un grupo de 30 agentes de élite ingresó al establecimiento comercial, ejecutando una maniobra considerada de filigrana por su precisión y rapidez. Esta intervención directa fue el momento crítico para asegurar la integridad física de los civiles retenidos.

La planificación de la entrada estuvo a cargo de estas unidades especializadas, quienes demostraron preparación para escenarios de complejidad extrema. La capacidad estratégica permitía a los agentes neutralizar amenazas potenciales antes de llegar a la zona de los rehenes. Su profesionalismo fue fundamental para ejecutar la liberación sin causar daños mayores a los ciudadanos.

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El papel decisivo del GAULA y bajas en el operativo

Los grupos de Acción Unificada de Liberación de Rehenes (GAULA) de la Policía Nacional tuvieron un rol determinante desde el primer instante. Los agentes del GAULA adelantaron acciones tempranas que facilitaron la localización y protección de los diez rehenes. Su trabajo fue clave para mantener el diálogo y la contención durante las primeras horas de la crisis.

Durante la fase final de la operación, el enfrentamiento armónico resultó en la eliminación de uno de los secuestradores. Además, las fuerzas del orden lograron capturar a otros dos responsables del delito. Estas bajas y capturas redujeron significativamente la capacidad de resistencia de los criminales dentro del almacén.

Coordinación jerárquica bajo el Mando Unificado

Toda la operación se coordinó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo el liderazgo del presidente de la República. La dirección estratégica estuvo encabezada por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña. Su liderazgo garantizó que todos los recursos disponibles se movieran de manera sincronizada hacia el objetivo.

Otras altas autoridades supervisaron el despliegue, incluyendo al subdirector general, el mayor general Norberto Mujica Jaimes, y al jefe nacional del Servicio de Policía, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos. La cúpula militar y demás autoridades colaboraron para integrar las capacidades humanas, operativas, tecnológicas e investigativas. Esta unión de esfuerzos permitió responder con contundencia a la amenaza.

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Impacto en la seguridad pública y declaratorias oficiales

El éxito del rescate ratifica la capacidad de la Fuerza Pública para proteger la vida y la libertad en Colombia. Las declaraciones del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña destacaron el orgullo nacional por el trabajo de los comandos. Su mensaje enfatizó que la vocación de servicio permite devolver la tranquilidad a las familias afectadas.

Este resultado operacional confirma el compromiso institucional con la defensa de la seguridad ciudadana. La intervención en Cartagena y Bolívar sirve como un ejemplo de la preparación de las fuerzas del orden. La prioridad absoluta fue proteger la vida de los civiles, un principio que guio cada decisión táctica tomada durante las 18 horas de la crisis.