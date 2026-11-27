Trágico atentado con drones explosivos en el sur de Bolívar deja muerto al subintendente Óscar Mauricio Díaz. El presidente Abelardo De la Espriella condena la acción y ordena investigar a los responsables de este crimen contra la Fuerza Pública.

Un violento ataque terrorista con drones cargados con explosivos contra efectivos de la Fuerza Pública se registró el viernes 27 de noviembre en el municipio de Arenal del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar, Colombia. Este incidente de alta complejidad operativa tuvo como resultado la muerte inmediata del subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien se encontraba cumpliendo sus funciones en la estación policial del municipio cuando fue víctima de esta agresión coordinada.

Detalles del atentado mortal en Bolívar

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades competentes, los uniformados se encontraban resguardados dentro de la estación de Policía cuando fueron hostigados con dispositivos aéreos no tripulados. Los sujetos responsables del ataque utilizaron estos drones para lanzar artefactos explosivos directamente sobre las instalaciones y contra el personal de seguridad, aprovechando la sorpresa y la dificultad para interceptar amenazas aéreas a baja altitud. Durante el hostigamiento, el subintendente Óscar Mauricio Díaz perdió la vida debido a los impactos directos de los explosivos, marcando un hecho trágico para la institución policial.

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Video evidencia la angustia del momento

Imágenes captadas durante el incidente circulan ampliamente en las redes sociales, mostrando la gravedad y el caos que se desataron durante el ataque. En los registros visuales se observa a los policías intentando resguardarse y protegerse de los explosivos lanzados desde los drones, evidenciando la vulnerabilidad de los uniformados frente a esta nueva táctica bélica. Las grabaciones muestran momentos de angustia extrema mientras los agentes buscaban cobertura, pero el subintendente Óscar Mauricio Díaz no pudo evitar las consecuencias letales del lanzamiento de los artefactos, lo que provocó su deceso en el lugar.

Presidencia condena y ordena investigación

El presidente Abelardo De la Espriella expresó su más firme rechazo a través de su cuenta oficial en la plataforma X, condenando con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, Sur de Bolívar. El mandatario confirmó la identidad del uniformado fallecido, destacando que el acto le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz mediante el lanzamiento de explosivos desde un dron. De la Espriella también manifestó su profunda solidaridad con los familiares y compañeros del policía, asegurando que el Gobierno no permitirá que este crimen quede en la impunidad.

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Respuesta gubernamental y próximos pasos

Frente a esta agresión, el jefe de Estado declaró que tendrán que pagar por lo sucedido y reafirmó que atacar a la Fuerza Pública equivale a atacar a toda la nación colombiana. Como respuesta inmediata, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó el despliegue masivo de capacidades de inteligencia e investigación para identificar a los responsables y a la estructura armada involucrada. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar quiénes participaron en la acción, mientras continúa la ofensiva estatal contra los grupos clasificados como narcoterroristas en la región.

Nueva modalidad de ataque en el país

El uso de drones con explosivos se ha consolidado como una modalidad de ataque recurrente contra integrantes de la Fuerza Pública en diversas zonas del territorio nacional, aumentando los riesgos operativos para el personal militar y policial. Las investigaciones en curso buscarán esclarecer todos los detalles de este nuevo hecho de violencia en el sur de Bolívar, analizando si existen conexiones con otros incidentes similares o si se trata de un evento aislado perpetrado por organizaciones criminales específicas. Este incidente refuerza la necesidad de adaptar las tácticas de defensa aérea y los protocolos de seguridad en las estaciones policiales ubicadas en zonas de alto conflicto armado en Colombia.