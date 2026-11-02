Policía Nariño frustra atentado con 78 explosivos en peaje Cano Bajo

La Policía Nacional de Colombia interceptó 117 kilos de tatucos en la vía Panamericana. Abelardo de la Espriella confirma la prevención de un ataque a la infraestructura del peaje Cano Bajo.

Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional desarticularon un plan violento en el departamento de Nariño. La intervención se realizó tras detectar un vehículo circulando por la vía Panamericana que contenía 78 artefactos explosivos improvisados. El hallazgo se confirmó a la altura del sector de Cano Bajo, ubicado en el municipio de Chachagüí.

Detalles de la Intervención Policial

El operativo policial se llevó a cabo específicamente en el kilómetro 36 de la vía Pasto-Mojarras. Las fuerzas del orden se encontraban en inmediaciones del peaje Cano Bajo cuando identificaron un automóvil Renault Logan de color gris. El conductor intentaba ingresar a una vía terciaria y fue detenido para realizar las labores de registro correspondientes.

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Al inspeccionar el baúl del vehículo, los agentes descubrieron dos cilindros de 40 libras. Dentro de estos recipientes se hallaron los artefactos explosivos artesanales, conocidos comúnmente como tatucos. Durante la inspección, uno de los ocupantes del automotor logró huir del lugar, mientras que el segundo individuo fue capturado por los efectivos.

Respuesta del Presidente De La Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó el resultado de la operación a través de una publicación en su cuenta de X. Señaló que la información preliminar indica que el vehículo provenía del corregimiento de El Remolino, en el municipio de Taminango. El destino final declarado era precisamente las instalaciones del peaje Cano Bajo.

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De la Espriella sostuvo que el cargamento estaba destinado a la preparación de un ataque contra dicha infraestructura vial. El mandatario destacó que la intervención oportuna de la Policía Nacional permitió detectar el material peligroso antes de que alcanzara su objetivo. Afirmó que la acción de los uniformados evitó una tragedia mayor para la población.

Vínculo con Disidencias de las Farc

El presidente Abelardo de la Espriella identificó a la estructura armada responsable de los hechos. Indicó que en la zona tiene presencia el frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc. Este grupo opera bajo el mando de una persona conocida con el alias Iván Mordisco.

Las autoridades están investigando la posible participación de esta estructura narcoterrorista en la preparación del atentado. De la Espriella escribió explícitamente que en la zona delinque este frente bajo el liderazgo de Iván Mordisco. Considera que estas acciones son una respuesta a la presión ejercida por el Gobierno contra las estructuras criminales.

Balanza Material e Investigación en Curso

La incautación permitió retirar 78 artefactos explosivos improvisados con un peso aproximado de 117 kilogramos. También se recuperaron dos cilindros de 40 libras, dos cargas impulsoras acondicionadas con mecha boliviana y cinco kilogramos de pólvora negra. Estos elementos estaban contenidos en las cargas impulsoras mencionadas.

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El hombre capturado deberá responder judicialmente por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido. También se le imputa el porte de explosivos. Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para establecer la procedencia exacta y el destino del material.

Los investigadores buscan determinar si existe una relación directa con el frente Franco Benavides. También se busca identificar a la segunda persona que escapó durante el registro. La investigación establecerá las circunstancias en las que se preparó y transportó el cargamento para atacar el peaje.