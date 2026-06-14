Polo Montañez: el guajiro que conquistó Colombia con su música campesina

Polo Montañez, cantautor cubano conocido como el Guajiro natural, nació en Artemisa y revolucionó la música con sus sones y bachatas. Su álbum Guajiro natural fue un éxito en Colombia, donde vendió 65 mil copias y obtuvo discos de Platino y Oro. Falleció trágicamente, pero su legado perdura.

Polo Montañez , cuyo nombre real era Fernando Borrego Linares, nació el 5 de junio de 1955 en El Brujito, una pequeña localidad de Artemisa, Cuba.

Desde muy niño, a los siete años, mostró un gran interés por la música, aprendiendo a tocar la tumbadora de manera autodidacta. Su padre, aficionado a la música, cantaba en las fiestas familiares, y Polo pronto comenzó a acompañarlo. Cuando tuvo su primera guitarra, no la soltó hasta dominarla por completo. Lucrecia, su madre, siempre lo apoyó en su vocación musical.

Polo componía sones, guarachas, boleros y bachatas mientras realizaba las labores del campo: ordeñaba vacas, buscaba leña y cortaba la hierba alta de la finca donde vivía. Antes de ser reconocido como compositor, era conocido entre los suyos como el muchacho leñador, machetero y tractorista. Pocos sabían que aquellas canciones que cantaba, que sonaban a sones montunos del oriente cubano, eran composiciones propias, creadas mientras rasgaba las cuerdas de su guitarra, sin dejar de amansar caballos ni ordeñar vacas.

Su primera canción, Este tiempo feliz, data de 1973. Las letras de sus canciones giraban en torno a la vida cotidiana en el campo: los amaneceres campesinos, el olor de las plantaciones de caña de azúcar, los secretos del batey, el aroma de la leña, las fiestas tradicionales y los amores imposibles.

Aunque él mismo no creía que sus canciones tuvieran valor y las mantenía guardadas, se sorprendió al ver que, cuando las cantaba con su grupo a los viajeros que llegaban al complejo turístico de Las Terrazas, estos quedaban encantados con su belleza. Su descubridor artístico fue José Da Silva, del sello Lusáfrica, quien le propuso grabar su primer álbum, Guajiro natural, publicado entre 2000 y 2001, con trece canciones, entre ellas la famosa Un montón de estrellas.

Da Silva también grabó Guitarra mía, editado en 2002. El empresario musical colombiano del sello MTM escuchó sus canciones y decidió editar Guajiro natural en Colombia, donde el álbum fue un éxito rotundo, con 65 mil copias vendidas. El disco obtuvo reconocimientos de Platino y Oro, y Polo Montañez se convirtió en el tercer músico cubano en alcanzarlos en ese país.

En uno de sus viajes a Cuba, el empresario cartagenero Ángel Thorrens lo conoció y llegó hasta su casa en Las Terrazas. La música de Polo Montañez empezó a sonar en Cartagena en agosto de 2000, cuando la disquera MTM editó su álbum Guajiro natural. De ese disco, la canción que más se impuso entre los oyentes de las emisoras locales y de todo el país fue su inolvidable Un montón de estrellas.

Polo vino por primera vez a Cartagena el 30 de marzo de 2001, coincidiendo con la presentación del álbum Cosas en común, de Henry Char, en el Centro de Convenciones. El compositor cubano asistió a ese evento. Ángel Thorrens organizó la primera gira de Polo por Colombia, y el artista tuvo un impacto sorprendente en el público de Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Cali, Medellín y Bogotá. En Cartagena se presentó en la Plaza de Toros.

Al llegar a la ciudad, celebró su parecido con La Habana. En una entrevista, dijo que admiraba la música de Joe Arroyo, pero que también le encantaban los vallenatos. Soñaba con interpretar uno de esos paseos que lo habían conmovido: Amor sensible, de Freddy Molina. Conoció Valledupar y fue invitado al Festival de la Leyenda Vallenata por Consuelo Araújo, poco antes de su asesinato.

Polo Montañez se sorprendió en Cartagena al conocer el bar de salsa de Fidel Leottau. Quedó impactado al escuchar viejas canciones cubanas que había oído en su infancia en las estaciones de radio. Y se emocionó aún más cuando escuchó la voz del Bárbaro del Ritmo, Benny Moré. En Colombia se dijo erróneamente que Polo Montañez era un campesino analfabeta.

Cuando conversamos con él, contó que antes de ser conocido como músico cantaba en su propia casa, para sus amigos, pero que no dejaba de impresionarse cuando se presentaba en estadios. Con una humildad proverbial, nos contó confidencialmente que él siempre les cantaba a cuatro vaquitas de su finca. Pero cuando vio por primera vez un estadio lleno, se le puso la piel de gallina.

Entonces cerró los ojos y, para quitarse el miedo, se dijo riendo que era como si estuviera cantando en el patio de su casa ante esas mismas cuatro vaquitas, solo que multiplicadas de repente. Cuando lo conocí, le pedí que me permitiera entrevistarlo. Conversamos más de una hora sobre sus orígenes, sus influencias y su experiencia en Colombia.

Al final, le pregunté si podía firmarme un autógrafo, y lo hizo con una letra menuda, sencilla y diáfana, como la letra de un niño: De su amigo, Polo Montañez, el Guajiro natural





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