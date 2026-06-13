Polo Ralph Lauren inaugura su tienda más grande en Colombia en Andino

La tienda de Polo Ralph Lauren en Andino, uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá, ha sido inaugurada como un espacio de moda y experiencia, ofreciendo una selección de prendas y accesorios para hombre, mujer y niños. La marca busca asociarse a la elegancia atemporal y al estilo clásico americano a través de esta apertura, que forma parte del crecimiento de marcas internacionales en el retail premium.

La tienda de Polo Ralph Lauren en Andino , uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá , ha sido inaugurada como un espacio de moda y experiencia , ofreciendo una selección de prendas y accesorios para hombre, mujer y niños .

La marca busca asociarse a la elegancia atemporal y al estilo clásico americano a través de esta apertura, que forma parte del crecimiento de marcas internacionales en el retail premium. El nuevo punto de venta cuenta con una fachada escultórica de vidrio, detalles en bronce e iluminación nocturna, elementos que le dan un carácter distintivo dentro del centro comercial.

Además, la tienda cuenta con mobiliario hecho a medida y obras de arte seleccionadas, con el objetivo de crear un ambiente cálido, elegante y coherente con la visión de Polo Ralph Lauren





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polo Ralph Lauren Tienda Andino Bogotá Centro Comercial Moda Y Experiencia Elegancia Atemporal Estilo Clásico Americano Marcas Internacionales Retail Premium Experiencia Diseño Arquitectónico Prendas Y Accesorios Hombre Mujer Niños Centro Comercial Andino Bogotá Centro Comercial Moda Y Experiencia Elegancia Atemporal Estilo Clásico Americano Marcas Internacionales Retail Premium Experiencia Diseño Arquitectónico Prendas Y Accesorios Hombre Mujer Niños

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuáles son las universidades que más publican artículos científicos en Colombia: la mejor está en MedellínAtlántico se consolida como tercer polo científico del país con 2.106 artículos, solo detrás de Bogotá y Antioquia.

Read more »

El dólar abre a la baja en 3.466 pesos en Colombia un precio no visto desde 2021La divisa norteamericana marca un descenso frente al cierre previo, influenciada por el retroceso del petróleo

Read more »

El dólar abre a la baja en 3.466 pesos en Colombia un precio no visto desde 2021La divisa norteamericana marca un descenso frente al cierre previo, influenciada por el retroceso del petróleo

Read more »

Gran Premio de Barcelona: Lando Norris marca los mejores tiempos en el segundo ensayo libreEsta vez los McLaren tuvieron un buen rendimiento que ilusiona para la carrera del domingo.

Read more »