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Polo Ralph Lauren inaugura su tienda más grande en Colombia en Andino

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Polo Ralph Lauren inaugura su tienda más grande en Colombia en Andino
Polo Ralph LaurenTiendaAndino
📆6/13/2026 9:23 PM
📰Portafolioco
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La tienda de Polo Ralph Lauren en Andino, uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá, ha sido inaugurada como un espacio de moda y experiencia, ofreciendo una selección de prendas y accesorios para hombre, mujer y niños. La marca busca asociarse a la elegancia atemporal y al estilo clásico americano a través de esta apertura, que forma parte del crecimiento de marcas internacionales en el retail premium.

La tienda de Polo Ralph Lauren en Andino , uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá , ha sido inaugurada como un espacio de moda y experiencia , ofreciendo una selección de prendas y accesorios para hombre, mujer y niños .

La marca busca asociarse a la elegancia atemporal y al estilo clásico americano a través de esta apertura, que forma parte del crecimiento de marcas internacionales en el retail premium. El nuevo punto de venta cuenta con una fachada escultórica de vidrio, detalles en bronce e iluminación nocturna, elementos que le dan un carácter distintivo dentro del centro comercial.

Además, la tienda cuenta con mobiliario hecho a medida y obras de arte seleccionadas, con el objetivo de crear un ambiente cálido, elegante y coherente con la visión de Polo Ralph Lauren

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Portafolioco /  🏆 3. in CO

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