El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) ha confirmado que el polvo del Sahara llegará a Colombia en las próximas horas, afectando principalmente a los departamentos del norte del país, en la región del Caribe colombiano. Este fenómeno se origina cuando intensas corrientes de viento elevan grandes cantidades de arena y polvo provenientes del norte de África.

El polvo del Sahara está previsto que llegue a Colombia en las próximas horas, afectando principalmente a los departamentos del norte del país, en la región del Caribe colombiano.

Este fenómeno se origina cuando intensas corrientes de viento elevan grandes cantidades de arena y polvo provenientes del norte de África. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), la capa de polvo puede extenderse verticalmente entre los 1.500 y los 6.000 metros de altura en la troposfera, y está relacionada con grandes cantidades de aire muy seco y cargado de polvo (alrededor de un 50% menos de humedad) y vientos fuertes (entre 36 y 90 km/h)





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