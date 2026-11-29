Poncho Zuleta agradeció públicamente a los cantantes Jessi Uribe y Pipe Bueno por su solidaridad y mensajes de ánimo dirigidos a su hijo, el artista Kbeto Zuleta.

El artista colombiano Poncho Zuleta ha emitido un mensaje público de gratitud hacia sus colegas Jessi Uribe y Pipe Bueno por el respaldo emocional brindado a su hijo, el cantante Kbeto Zuleta, quien continúa su delicado proceso de rehabilitación física.

En una publicación realizada a través de sus redes sociales, el veterano intérprete compartió un video de aproximadamente un minuto de duración. Este material audiovisual muestra fotografías de los tres músicos mencionados y reproduce los audios de voz que los colegas enviaron específicamente para fortalecer la moral del joven artista vallenato.

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Mensajes de ánimo directo para el paciente

Los testimonios registrados en el video consisten en palabras de aliento personalizadas dirigidas al estado de recuperación de Kbeto Zuleta. Poncho Zuleta destacó la importancia de estos gestos solidarios durante uno de los momentos más críticos y dolorosos que ha enfrentado su familia en el último mes.

El padre del cantante no solo agradeció la atención de sus pares, sino que también aprovechó el espacio para dirigirse directamente a su hijo. En su comunicación, afirmó que la familia se mantiene unida y comprometida con el camino de sanación, reafirmando su presencia incondicional junto a él.

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Recuperación en Barranquilla y estado actual

Kbeto Zuleta se encuentra actualmente en Barranquilla, donde recibe los cuidados médicos necesarios tras el grave accidente de tránsito que sufrió con su agrupación. El incidente, ocurrido en el departamento del Cesar, causó la muerte de cuatro miembros del equipo musical y dejó al artista en estado crítico, requiriendo hospitalización prolongada.

El proceso de recuperación del artista ha sido exhaustivo y complejo. Inicialmente estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos, donde superó momentos de alta gravedad. Posteriormente, fue extubado con éxito y trasladado mediante avión ambulancia hacia la ciudad costera para continuar su rehabilitación en un entorno más controlado.

Solidaridad del sector musical vallenato

La tragedia del mes de octubre ha movilizado al género vallenato de manera extraordinaria. Colaboradores, amigos cercanos y seguidores han mostrado una solidaridad sin precedentes, generando una cadena de oraciones, visitas a la clínica y homenajes públicos en escenarios de concierto.

La amistad entre generaciones en la música popular se evidencia en la actuación de figuras como Jessi Uribe, con quien el veteranía de Poncho Zuleta mantiene vínculos de confianza, y Pipe Bueno, reconocido como una de las voces más queridas del sector actual. Sus mensajes se suman a este colectivo de apoyo.

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Actualización administrativa y próximos pasos

En un comunicado reciente, el equipo del artista ratificó a Esteban Bolaño como su único mánager, confirmando que la prioridad absoluta sigue siendo la salud de Kbeto. Además, fuentes médicas cercanas han indicado que están evaluando la posibilidad de dar el alta al paciente en las próximas semanas.

Esta perspectiva de mejora ha generado una onda de optimismo entre los fanáticos. Poncho Zuleta cerró su agradecimiento expresando una bendición eterna a sus amigos, subrayando que gestos como este definen la verdadera esencia del compañerismo en tiempos de adversidad.